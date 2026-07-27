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Por Redacción Red43

Un conductor volcó sobre la Ruta 40 entre Tecka y Esquel y salió ileso

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre un tramo habilitado únicamente para vehículos 4x4 con cadenas. El hombre viajaba solo desde Comodoro Rivadavia hacia Esquel.
Por Redacción Red43

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Un hombre que viajaba desde Comodoro Rivadavia hacia Esquel protagonizó un vuelco durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Tecka y Esquel. A pesar del accidente, no sufrió lesiones y pudo continuar viaje.

 

La subjefa de la Unidad Regional Esquel (URE), Carolina Pauli, informó: "Hoy aproximadamente a las tres menos cuarto de la mañana, en lo que es Comisaría Tecka, toma intervención también en un vuelco en la Ruta 40 en dirección de Tecka aquí a la ciudad de Esquel".

 

Además, recordó: "La restricción vehicular de circular en las horas de la noche era solamente vehículos 4x4 y con colocación de cadenas", por lo que el rodado involucrado era "una Grand Vitara 4x4".

 

Según detalló: "Era un solo ocupante masculino. Se trasladaba desde Comodoro hacia aquí, hacia la ciudad de Esquel. Pierde el control del vehículo también por la presencia de nieve en la ruta y es un medio vuelco porque es a un lateral de su vehículo".

 

Pauli destacó que el conductor no resultó herido y señaló: "Llevaba el cinturón de seguridad. Se logra posicionar el vehículo nuevamente y continúa el viaje hacia aquí, hacia la ciudad de Esquel".

 

 

 

R.G

 

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