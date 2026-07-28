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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

"No es actuación, es trabajo corporal": un espacio en Esquel para entrenar el cuerpo desde el teatro

El taller combina herramientas del teatro con entrenamiento físico para fortalecer la presencia, la coordinación y el movimiento.
Por Redacción Red43

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"No es actuación, es trabajo corporal". Con esa premisa, la profesora Juli Caravaggio invita a participar de un espacio de Entrenamiento Teatral, una propuesta orientada al desarrollo del cuerpo como herramienta de expresión, movimiento y presencia.

 

El taller propone un abordaje físico del teatro, trabajando aspectos como la consciencia corporal, la fuerza, la resistencia, la coordinación, la disponibilidad física, la energía y la presencia, con ejercicios pensados para explorar las posibilidades del cuerpo más allá de la actuación.

 

Las clases se dictarán en Alas y Raíces, ubicado en Volta 463, los martes de 15 a 16 horas y los viernes de 17 a 18 horas.

 

La propuesta está abierta a todas las personas interesadas en el movimiento y el entrenamiento corporal, sin necesidad de contar con experiencia previa.

 

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 351 533-5819. 

 

 

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