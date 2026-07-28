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Por Redacción Red43

Tres días muerto en la habitación de un hotel: nada se sabe, todo es misterio

El hombre tenía 46 años. El sereno alertó a la policía ya que no contestaba a los llamados. Ocurrió en Caleta Olivia. 
Por Redacción Red43

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Un hombre de 46 años fue hallado sin vida durante la madrugada de este martes en una habitación del Hotel Bahía, en Caleta Olivia. El hecho es investigado por la Justicia, que dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

 

El caso comenzó alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando el sereno del establecimiento se presentó en la dependencia policial para informar que uno de los huéspedes no respondía desde hacía varios días y que no se registraban movimientos en la habitación.

 

El comisario mayor José Brito informó que, al llegar al hotel, los efectivos constataron que la puerta de la habitación estaba cerrada y que la llave permanecía colocada del lado interno.

 

Ante esa situación, el personal policial ingresó por una ventana ubicada en la parte posterior del inmueble y encontró al hombre recostado sobre la cama, aparentemente sin signos vitales.

 

De inmediato se solicitó la presencia de personal sanitario, que confirmó el fallecimiento conforme al protocolo correspondiente. Posteriormente, la habitación fue preservada para permitir el trabajo de Criminalística.

 

Según explicó el jefe policial, durante la inspección inicial no se detectaron signos de violencia en el cuerpo ni en el interior de la habitación.

 

Sin embargo, remarcó que, como ocurre en toda muerte de etiología no determinada, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio y se ordenaron todas las diligencias necesarias para descartar cualquier hipótesis.

 

En el lugar también trabajó la División Gabinete Criminalístico y se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI), que analizará las cámaras de seguridad del hotel para reconstruir los últimos movimientos del huésped. La persona fallecida fue identificada por la Policía como de apellido Cabrera, de 46 años, con domicilio en la ciudad de Caleta Olivia, en la zona de Chacras.

 

De acuerdo con el testimonio del sereno, el hombre había alquilado la habitación hacía tres días. No obstante, aún se intenta establecer si era un cliente habitual del establecimiento y si durante ese período salió o regresó al hotel, situación que será determinada mediante el análisis de las cámaras de vigilancia. Mientras tanto, efectivos de la Comisaría Primera trabajan para localizar y notificar a sus familiares.

 

Durante la madrugada también intervino el médico policial de turno, quien indicó de manera preliminar que el fallecimiento podría estar relacionado con un paro cardiorrespiratorio.

 

No obstante, esa apreciación deberá ser confirmada mediante la autopsia ordenada por el Juzgado interviniente, que será realizada por el equipo forense en Puerto Deseado.

 

Además, los investigadores procurarán establecer si el hombre padecía alguna enfermedad o condición médica preexistente que pudiera haber influido en el desenlace.

 

 

 

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