Sorpresa en Tierra del Fuego: el video del grupo de pingüinos papúa que causa furor

Un grupo de pingüinos papúa protagonizó una llamativa escena en la Isla Martillo, sobre el Canal Beagle, al llegar a la costa ante la atenta mirada de un grupo de visitantes. El momento quedó registrado en un video grabado por las cuentas de Instagram @solush.y y @onashagaexp, contenido que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales.

La Isla Martillo es uno de los pocos sitios de la Argentina donde esta especie, caracterizada por su parche blanco sobre la cabeza y su pico de tono naranja intenso, convive de manera permanente con colonias de pingüinos de Magallanes. Reconocidos por ser los pingüinos más veloces bajo el agua al alcanzar velocidades de hasta 36 kilómetros por hora, estos ejemplares utilizan este rincón de Tierra del Fuego como un sitio clave para su nidificación y descanso durante su temporada en la región.

A la fascinación que despierta su presencia se suma la atención de la comunidad científica, que monitorea de cerca el comportamiento de la colonia. Un estudio reciente realizado por investigadores del CADIC-CONICET, WCS Argentina y la Universidad Oxford Brookes encendió las alarmas sobre el impacto del calentamiento global en estos animales.

Los especialistas detectaron que los pichones de pingüino papúa sufren estrés térmico cuando las temperaturas superan los 18 y 24 grados centígrados, un nivel crítico para aves adaptadas al frío subantártico. Para hacer frente a las olas de calor estivales, la colonia de Isla Martillo viene adelantando progresivamente su calendario de reproducción, lo que permite a las crías desarrollarse antes de las jornadas de mayor temperatura. Esta capacidad de adaptación resalta la importancia de proteger su paso y mantener libre el acceso al mar y a las zonas de sombra en las costas fueguinas.

EBW