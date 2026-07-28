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Por Redacción Red43

El Parque Solar Arroyo Seco ya produjo 3.419 kWh de energía renovable para la región

En su primera semana de funcionamiento, produjo una cantidad de energía similar al consumo de Valle Chico, informaron desde la Cooperativa 16 de Octubre.
Por Redacción Red43

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El Parque Solar Arroyo Seco inició la generación de energía para la comunidad.

 

Desde su inauguración y hasta el 24 de julio, el parque produjo 3.419 kWh de energía renovable.

 

Para comparar: en el mismo período, el consumo del Barrio Valle Chico, compuesto por 149 viviendas, fue de aproximadamente 3.060 kWh.

 

En la primera semana de funcionamiento, durante el mes de julio, el parque generó energía suficiente para cubrir el consumo equivalente del Barrio Valle Chico.

 

La obra se realizó con el aporte de asociados y con la administración de la Cooperativa.

 

El parque solar ya abastece a comunidades de Esquel y Trevelin.

 

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