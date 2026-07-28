28 de julio: la Capilla Seion, un símbolo de la historia galesa que permanece en Esquel

Cada 28 de julio, Chubut conmemora la llegada de los primeros colonos galeses a las costas del territorio en 1865, una fecha que marcó el inicio de una historia de identidad, trabajo y cultura que se mantiene vigente hasta la actualidad.

En Esquel, uno de los espacios que conserva ese legado es la Capilla Seion, ubicada en pleno centro de la ciudad. El edificio se convirtió con el paso del tiempo en un símbolo de la comunidad galesa y en un lugar que reúne parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Más allá de su función religiosa, las capillas galesas fueron históricamente espacios de encuentro, celebración y organización comunitaria. Allí se desarrollaron actividades culturales, reuniones familiares, celebraciones y encuentros que fortalecieron los vínculos entre los vecinos.

La Seion comenzó su historia en 1904 y años más tarde, en 1915, fue inaugurado el edificio que actualmente forma parte del patrimonio histórico de Esquel.

En este 28 de julio, la fecha invita a recordar aquellos primeros pasos de la comunidad galesa en Chubut y el valor de conservar lugares que mantienen viva esa historia.

Para conocer más sobre la historia de la Capilla Seion, sus orígenes y los testimonios de quienes formaron parte de la comunidad, podés leer la nota especial realizada por RED43 en 2020.

MA