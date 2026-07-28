Reforma del Banco Central: Milei hará un anuncio por cadena nacional

El presidente Javier Milei brindará este jueves a las 20:00 horas un mensaje por cadena nacional para presentar los principales lineamientos del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días y forma parte del paquete de reformas económicas que el oficialismo buscará aprobar durante la segunda mitad del año.

La confirmación estuvo a cargo del vocero presidencial Adrián Ravier, quien detalló que el mandatario explicará los objetivos centrales de la reforma una vez que regrese de su viaje a Perú, donde participa de la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori.

El proyecto ingresaría el próximo martes a la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, y será uno de los primeros debates económicos relevantes del oficialismo tras la finalización del receso invernal.

Desde la Casa Rosada consideran que la reforma del Banco Central será una pieza importante para consolidar el rumbo económico del Gobierno. La propuesta apunta a redefinir el rol de la autoridad monetaria, priorizando como objetivo principal la preservación del valor de la moneda.

Uno de los cambios que analiza el Ejecutivo es modificar el artículo que establece las funciones del Banco Central. El esquema actual, vigente desde 2012, contempla objetivos vinculados a la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. La intención oficial es establecer un mandato más concentrado en el control de la inflación y la estabilidad monetaria.

Además, el proyecto plantea limitar la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Entre los cambios previstos figuran restricciones a los adelantos transitorios, límites al uso de determinados instrumentos financieros y mayores controles sobre la distribución de utilidades de la entidad.

Otro de los puntos centrales será reforzar la independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo. Para ello, la iniciativa contempla mecanismos destinados a dar mayor estabilidad a sus autoridades y establecer condiciones más estrictas para su remoción.

Según el Gobierno, el nuevo marco legal permitiría consolidar la baja de la inflación y brindar mayor previsibilidad al programa económico. Sin embargo, la aprobación del proyecto dependerá de las negociaciones políticas en el Congreso, donde La Libertad Avanza deberá buscar acuerdos con otros bloques y gobernadores al no contar con mayoría propia.

La reforma del BCRA será parte de una serie de iniciativas económicas que el oficialismo planea impulsar en los próximos meses. Entre ellas también se encuentran el proyecto de Inocencia Fiscal, presentado recientemente por el ministro de Economía Luis Caputo, y la iniciativa para establecer un mecanismo similar al "shutdown" aplicado en Estados Unidos ante la falta de aprobación del presupuesto.

Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar en cambios estructurales de su programa económico y obtener respaldo legislativo para sostener su plan de transformación durante la segunda etapa del año.

R.G