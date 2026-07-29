°
-8°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
29 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Hantavirus: Chile declaró alerta sanitaria por hantavirus en 13 regiones

Las precauciones llegan tras el temporal que produjo inundaciones y desbordamiento de caudales, condiciones que favorecen la proliferación de vectores.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Salud de Chile emitió un decreto de alerta sanitaria que abarca 13 de las 16 regiones, desde Atacama hasta Magallanes.

 

La medida, de carácter preventivo, estará vigente hasta el 31 de julio de 2027 y otorga facultades extraordinarias para la gestión de recursos ante emergencias sanitarias.

 


Las autoridades calificaron la situación como una "multiamenaza sanitaria", ya que la circulación del hantavirus coincide con otros virus como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla e influenza aviar, cuya alerta se extendió a todo el territorio nacional.

 


En Chile, donde el hantavirus es endémico, predomina la variante Andes, la más peligrosa y la única capaz de transmitirse de persona a persona.

 


El decreto no implica epidemia en curso, pero llega después de que diez de las regiones bajo alerta fueran azotadas por un temporal que produjo inundaciones y desbordamiento de caudales, condiciones que favorecen la proliferación de vectores.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron muerto a un hombre dentro de un cajero automático: investigan qué ocurrió
2
 La invasión de jabalíes sigue creciendo: ahora, se los ve buscando comida en tachos de basura
3
 Feriado de agosto 2026: cuándo es y cómo será el próximo fin de semana largo
4
 Cinco errores al calefaccionar la casa que aumentan el consumo de gas
5
 Alerta amarilla por bajas temperaturas en todo Chubut
1
 Esquel recibe la muestra internacional "Miniprint Plantas Nativas"
2
 Apertura de agenda para especialidades médicas este viernes 31
3
 Del "Plan Calor" a tener gas propio: el camino de Desarrollo Humano en Esquel
4
 Capacitan a clubes y juntas vecinales para detectar casos de violencia de manera temprana
5
 Quién es el hombre que asesinó a sus seis hijos, a su esposa y después se quitó la vida
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -