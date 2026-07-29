Hantavirus: Chile declaró alerta sanitaria por hantavirus en 13 regiones

El Ministerio de Salud de Chile emitió un decreto de alerta sanitaria que abarca 13 de las 16 regiones, desde Atacama hasta Magallanes.

La medida, de carácter preventivo, estará vigente hasta el 31 de julio de 2027 y otorga facultades extraordinarias para la gestión de recursos ante emergencias sanitarias.



Las autoridades calificaron la situación como una "multiamenaza sanitaria", ya que la circulación del hantavirus coincide con otros virus como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla e influenza aviar, cuya alerta se extendió a todo el territorio nacional.



En Chile, donde el hantavirus es endémico, predomina la variante Andes, la más peligrosa y la única capaz de transmitirse de persona a persona.



El decreto no implica epidemia en curso, pero llega después de que diez de las regiones bajo alerta fueran azotadas por un temporal que produjo inundaciones y desbordamiento de caudales, condiciones que favorecen la proliferación de vectores.