Del "Plan Calor" a tener gas propio: el camino de Desarrollo Humano en Esquel

Fabiana Vázquez, secretaria de Desarrollo Humano de Esquel, detalló las tareas realizadas en su regreso a la gestión del área.



“Desde el día que asumí el compromiso fue este, territorio”, recordó: “lo venimos haciendo, estos días hemos estado trabajando muy fuerte en distintos barrios, por la situación climática”.



La llegada del invierno y la nieve trae consecuencias en la comunidad: “área en sí complica la situación de las familias que por ahí hoy no están conectadas al gas, que necesitan lo que es el plan calor, bueno, tratando de dar un refuerzo en situaciones muy complejas”.



Acompañamiento a familias y personas mayores: “abocamos este refuerzo a adultos mayores y a familias donde hay niños menores, obviamente que nunca alcanza, los recursos siempre son pocos, porque bueno, por ahí la demanda es muy grande, pero tratamos de ser equitativos”.



Respuestas inmediatas y a largo plazo: “estamos trabajando con el tema de las conexiones de gas, esto que ha implementado el Intendente, ya Valle Chico prácticamente están todos calefaccionados a gas”.



Vásquez recuerda que ese cambio es posible y lo estamos viendo: “Entrar a las casas, y la verdad que a veces mangas cortas, todo muy ambientado, entonces, bueno, ahí te das cuenta lo importante que es este cambio, de pasar de un plan calor a tener gas, es lo que se pide, y lo que el intendente quiere erradicar a futuro. Paulatinamente erradicar el plan calor, y que todos los vecinos de Esquel estén conectados a la red de gas”.



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