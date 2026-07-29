Quién es el hombre que asesinó a sus seis hijos, a su esposa y después se quitó la vida

Un hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos de entre 5 y 15 años, y luego incendió la casa familiar antes de quitarse la vida. La masacre se produjo en una propiedad ubicada a la orilla oriental del lago Michigan, una comunidad de 18.000 habitantes situada a media hora de Grand Rapids, en Estados Unidos.

El hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que bomberos y agentes policiales acudieran al lugar tras recibir alertas por presencia de humo. Tras una primera inspección sin novedades, las autoridades regresaron tres horas después ante nuevos llamados y constataron el incendio en la casa.

Al ingresar, encontraron los cadáveres, algunos de los cuales estaban ubicados en los dormitorios, junto a las mascotas del hogar, que también murieron en el siniestro.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa informó en un comunicado que las autopsias determinaron que todas las víctimas murieron por heridas de arma de fuego y que el padre de familia, identificado como Kristopher Karolkiewicz, se suicidó tras cometer los asesinatos. Los peritajes preliminares indican que el fuego fue provocado de manera intencional en múltiples sectores de la propiedad después de los disparos.

“La investigación muestra que se trató de un homicidio-suicidio”, escribió el capitán Jacob Sparks, tras leer el comunicado del sheriff en una conferencia de prensa.

Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, se desempeñaba como vicepresidente nacional de ventas y marketing de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) desde septiembre de 2023.

En ese cargo, trabajaba de forma remota prestando apoyo a la división responsable de la capacitación y los productos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios de la entidad.

Sin embargo, la relación laboral de Karolkiewicz con la organización de salud finalizó a principios de este mes, poco antes de que se desencadenaran los homicidios y el posterior suicidio.

Años antes de este desenlace, en 2019 y previo a cumplir diez años de matrimonio, Karolkiewicz había volcado mensajes afectuosos hacia su entorno en las redes sociales. “Soy un tipo con mucha suerte”, escribió en una publicación de Facebook respecto de su vida familiar.

Tras conocerse la tragedia, la institución emitió un comunicado institucional. “La sede nacional de la Asociación Estadounidense del Corazón tiene conocimiento de que uno de sus exmiembros del personal se encontraba entre las personas que fallecieron en trágicas circunstancias el viernes en una vivienda del oeste de Michigan”, dijo la organización en un comunicado compartido con PEOPLE.

Desde la entidad prefirieron no brindar detalles sobre las causas de la interrupción del vínculo de trabajo, argumentando normativas internas relativas a la privacidad del personal.

“Como organización con personal profesional dedicado a ayudar a los demás, estamos devastados por las noticias que llegan de Grand Haven, y nuestros pensamientos están con los seres queridos de quienes perdieron la vida en esta tragedia”, dijo la entidad.

La esposa del agresor, Amanda Karolkiewicz, a quien allegados y conocidos llamaban Mandy, trabajaba recientemente como maestra suplente en la escuela primaria local. Tenía 39 años y había dejado la actividad en el sector bancario y comercial tiempo atrás para dedicarse al hogar y a la atención de los niños.

En enero, el distrito escolar de la zona había destacado su desempeño público en las redes sociales, señalando que la docente iba “más allá de lo esperado por los estudiantes, especialmente cuando están teniendo un día difícil, respondiendo con empatía, paciencia y cuidado”.

La pareja se había conocido en 2008 mientras ambos trabajaban en una empresa de bebidas y comenzaron su noviazgo durante ese verano, contrayendo matrimonio en agosto de 2009.

El primer hijo del matrimonio nació el 25 de abril de 2011, fecha que la mujer celebró como “el mejor día” de su vida en un blog sobre crianza que administró hasta 2016. Con el paso de los años, la familia creció con el nacimiento de dos hijos más, la adopción posterior de dos hijas y la llegada de un sexto hijo biológico, conformando un hogar de ocho integrantes.

En sus publicaciones de blog y videos en la plataforma TikTok, la mujer solía documentar la fe cristiana de la familia y las actividades que realizaban en conjunto, incluyendo imágenes de un viaje efectuado a China a principios de este mes junto a dos de sus hijos.