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29 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel recibe la muestra internacional "Miniprint Plantas Nativas"

La propuesta reúne obras de más de 400 artistas de 48 países inspiradas en la biodiversidad de distintas regiones del mundo y forma parte de un recorrido por diferentes ciudades argentinas. Podrá visitarse en el Centro Cultural Melipal.
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Melipal será sede de la exposición internacional de grabado "Miniprint Plantas Nativas", una propuesta que reúne el trabajo de más de 400 artistas de 48 países y que invita a descubrir, valorar y representar las plantas nativas de distintas regiones del mundo a través de diversas técnicas de grabado.

 

La muestra podrá visitarse del 11 al 17 de agosto en el espacio cultural ubicado en la intersección de las avenidas Fontana y Alvear. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura, la Municipalidad de Esquel y el Centro Cultural Melipal.

 

La exposición forma parte de un recorrido federal que comenzó el año pasado en el Museo Juan Carlos Castagnino de Mar del Plata y que ya pasó por distintas provincias argentinas antes de arribar a Esquel.

 

La curaduría está a cargo de Lucía Caro y Nélida Torres Baltazar, quienes llevaron adelante la selección de una colección integrada por artistas de América, Europa, Asia y otras regiones del mundo.

 

La propuesta reúne grabados inspirados en la flora autóctona de cada territorio, con el objetivo de poner en valor las plantas nativas como parte de la identidad cultural y natural de cada comunidad. A través de técnicas como la xilografía, los artistas reflejan la diversidad biológica y el vínculo entre el arte y el ambiente.

 

En total participan más de 400 artistas provenientes de 48 países, entre ellos Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Italia, España, Japón, India, Taiwán, Canadá, Francia, Alemania, Portugal, Turquía, Ucrania, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Serbia, Suiza y Vietnam, consolidando a "Miniprint Plantas Nativas" como una de las muestras internacionales de grabado más importantes que llega este año a Esquel.

 

MA

 

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