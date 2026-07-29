Capacitan a clubes y juntas vecinales para detectar casos de violencia de manera temprana

La Municipalidad de Esquel presentó una nueva etapa del programa de Alerta Temprana, una capacitación impulsada por la Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, que estará destinada a clubes barriales y juntas vecinales. La iniciativa busca brindar herramientas para identificar situaciones de violencia, actuar ante posibles casos y fortalecer el trabajo en red con las instituciones de la comunidad.

"Vinimos a la presentación formal para acompañar a la Dirección de Género con la capacitación de Alerta Temprana, que ahora son tres módulos y nos empieza a trabajar con clubes barriales y juntas vecinales", explicó la secretaria de Desarrollo Humano, Fabiana Vázquez.

La funcionaria señaló que el objetivo es que quienes forman parte de estos espacios puedan reconocer señales de alerta y sepan cómo intervenir cuando detectan una situación de violencia. "La formación tiene que ver con cómo tienen que estar preparados cuando por ahí detectan un caso para saber cómo detectarlo dentro de estos ámbitos", indicó.

Detección temprana y trabajo comunitario

Vázquez aseguró que la necesidad de ampliar estas capacitaciones surgió a partir de reuniones con distintas instituciones, donde se detectó una preocupación común por los casos de violencia intrafamiliar y las problemáticas vinculadas a la salud mental.

"En las reuniones institucionales fuimos detectando varias situaciones. La mayoría habló justamente de violencias interfamiliares, del tema de salud mental y de situaciones que por ahí no llegan a los lugares que tienen que llegar y que hay otros sectores que sí lo detectan o se dan cuenta", expresó.

En ese sentido, destacó que los clubes y las juntas vecinales cumplen un rol fundamental por la cercanía que tienen con niños, niñas y adolescentes.

"La confianza del vínculo de los chicos dentro de un club con los profesores o con sus compañeros hace que por ahí puedan contar un poco o relatar qué está pasando dentro de su hogar", afirmó.

La importancia de saber cómo actuar

La secretaria remarcó que no alcanza con detectar una situación de riesgo, sino que también es necesario conocer los protocolos de actuación para brindar una respuesta adecuada.

"Creo que hoy es fundamental que toda la comunidad esté preparada para saber detectar y cómo actuar, y hacerlo en base a un protocolo que hay", sostuvo.

Además, recordó que esta capacitación ya fue implementada para equipos del ámbito de la salud con una importante convocatoria y adelantó que continuará extendiéndose a otros sectores.

"Esta capacitación ya fue dictada para la parte de salud, donde hubo una gran concurrencia. Ahora es la segunda etapa y después, desde la Secretaría, estamos planificando reuniones con distintas instituciones para ver de qué forma podemos articular y llegar a los lugares donde están teniendo situaciones complicadas en cuanto a salud mental y violencia de género o violencia intrafamiliar", concluyó.

MA