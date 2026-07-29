Cataratas del Iguazú: un joven neerlandés murió al volcar una embarcación turística

Un episodio trágico se registró este martes en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, uno de los principales destinos turísticos de la Argentina, cuando un barco con ocho personas volcó y provocó la muerte de un joven neerlandés que viajaba junto a la familia de su novia.

Según informó la cadena RCP, parte de O Globo TV, todo ocurrió en horas del mediodía de hoy cuando una embarcación de la empresa Macuco Safari se dio vuelta en el río Iguazú, donde suelen hacer paseos para turistas acercándose a los diferentes saltos de agua que componen el Parque Nacional. Tras el siniestro, el propio gerente de la compañía confirmó que un hombre de 26 años falleció.

La victima viajaba junto a su novia y su familia, oriundos de Países Bajos. De acuerdo a lo que trascendió por medios locales, en el barco estaba el fallecido y su pareja, que estaba acompañada por sus padres, su hermana y su cuñada.

A bordo de la embarcación viajaban en total ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos miembros de la tripulación, el piloto y el copiloto. Todos fueron rescatados del agua. Según el Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu, el incidente fue reportado a las 12:20 como una operación de búsqueda y rescate acuático. RPC informó además que el grupo había llegado a la ciudad el lunes 27 y tenía previsto partir el jueves 30.