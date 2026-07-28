Georgieva está en la Patagonia: ¿Dónde y a qué vino?

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, está en la Patagonia. Este martes llegó a Neuquén junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y desde allí se trasladó en helicóptero hacia uno de los puntos más importantes de la actividad energética argentina.

El destino fue Loma Campana, en Vaca Muerta, donde la recibió el presidente de YPF, Horacio Marín. La visita se produjo después de que Georgieva expresara un fuerte respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei y planteara la necesidad de sostener las reformas y favorecer las inversiones.

¿Dónde está Georgieva?

La titular del FMI llegó al aeropuerto de Neuquén durante la mañana de este martes y desde allí se dirigió hacia el yacimiento Loma Campana, uno de los desarrollos más importantes de Vaca Muerta.

El traslado se realizó en helicóptero junto a Luis Caputo. Una vez en el área petrolera, Georgieva fue recibida por Horacio Marín, titular de YPF.

Su presencia en Neuquén puso el foco internacional sobre Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que ocupa un lugar central en la estrategia energética argentina.

¿A qué vino a Vaca Muerta?

La visita está vinculada con el papel que el desarrollo energético tiene en el programa económico argentino. Vaca Muerta es una de las principales apuestas del Gobierno para aumentar la producción de petróleo y gas, ampliar las exportaciones y generar un mayor ingreso de divisas.

La recorrida de Georgieva por Loma Campana permitió llevar al terreno uno de los temas que atraviesan la relación entre Argentina y el FMI: la necesidad de generar condiciones que permitan aumentar la inversión y fortalecer las cuentas externas del país.

No es un dato menor en la relación entre el organismo y Argentina. El país mantiene una deuda con el FMI de 57.870 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor deudor del Fondo.

Fuerte respaldo al plan de Milei

La visita a Neuquén se produjo un día después de que Georgieva alabara los resultados del programa económico de Javier Milei. La titular del FMI afirmó que Argentina se encuentra en una posición "mucho más sólida" y atribuyó ese escenario al trabajo del Gobierno y al esfuerzo realizado por la sociedad argentina.

También planteó la necesidad de mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y destrabar la inversión para impulsar el crecimiento económico.

Sus declaraciones llegaron después de una jornada intensa en Buenos Aires, donde el lunes se reunió con Milei, integrantes del gabinete nacional y empresarios de los sectores financiero, energético e industrial.

De la Patagonia a Uruguay

La visita de Georgieva a la Argentina forma parte de una agenda de dos días que ahora la llevó hasta Neuquén y Vaca Muerta.

Tras su paso por el yacimiento, la titular del FMI tiene previsto viajar este miércoles a Uruguay, donde se reunirá con el presidente Yamandú Orsi.

Así, la presencia de Georgieva en la Patagonia tiene un escenario concreto y un motivo directamente relacionado con la economía argentina. La titular del FMI recorrió uno de los principales proyectos energéticos del país mientras el Gobierno busca que Vaca Muerta tenga un papel cada vez mayor en las exportaciones y en el ingreso de dólares.

O.P.