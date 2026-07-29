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29 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Cáritas Esquel aumentó un 69,28 % la recaudación de su Colecta Anual 2026

La organización dio a conocer el resultado de la campaña solidaria realizada durante junio y destacó el compromiso de voluntarios, instituciones y vecinos que hicieron posible el crecimiento de la colecta.
Por Redacción Red43

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Cáritas Prelatura Esquel informó que la edición 2026 de su Colecta Anual alcanzó una recaudación de $14.776.002,50, lo que representa un incremento del 69,28 % en comparación con la campaña del año pasado.

 

La colecta se desarrolló durante todo el mes de junio y tuvo su momento central los días 6 y 7, en el marco de los 70 años de Cáritas Argentina. Bajo el lema "Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza", la campaña movilizó a voluntarios y comunidades parroquiales de todo el país para invitar a la sociedad a transformar la solidaridad en acciones concretas.

 

Un trabajo conjunto

 

Desde Cáritas Prelatura Esquel destacaron que el resultado fue posible gracias al compromiso de miles de personas que realizaron sus aportes, así como al trabajo de voluntarios, parroquias, capillas, instituciones, empresas y medios de comunicación que acompañaron la iniciativa.

 

"Ellos fueron el rostro visible de una Iglesia que sale al encuentro y hace posible que la solidaridad llegue cada vez más lejos", expresaron desde la organización al agradecer el esfuerzo realizado durante la campaña.

 

Acompañamiento durante todo el año

 

La entidad explicó que los fondos recaudados permitirán sostener los distintos programas que desarrolla a lo largo del año en la Prelatura Esquel. Entre ellos se encuentran acciones vinculadas al desarrollo humano integral, la asistencia alimentaria, la economía social y solidaria, el mejoramiento habitacional, la respuesta ante emergencias, la promoción comunitaria, la formación, el acompañamiento espiritual y el cuidado de la Casa Común.

 

Además, remarcaron que el resultado de la colecta "es mucho más que una cifra", ya que refleja el compromiso de una comunidad que continúa acompañando a las personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

 

Cómo seguir colaborando

 

Desde Cáritas recordaron que quienes deseen colaborar con la institución pueden hacerlo durante todo el año mediante transferencias bancarias o a través de Mercado Pago, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo solidario que realizan las comunidades de la Prelatura Esquel en toda la región.

 

 

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