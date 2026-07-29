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29 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Gobierno asiste a pobladores afectados por la nieve en el sur provincial

Las tareas conjuntas incluyen limpieza de accesos a campos y en especial atención a los adultos mayores que residen en esa zona.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del chubut, a través del área de Protección Ciudadana dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, trabaja en la zona sur de la provincia en un operativo conjunto para asistir a los pobladores afectados por la intensa caída de nieve y las adversas condiciones climáticas registradas durante las últimas horas.

 

Las tareas se llevan adelante en coordinación con las comunas rurales de Lago Blanco, Aldea Beleiro y Ricardo Rojas; además de las intendencias de Río Mayo y Río Senguer, junto a la administración de Vialidad Provincial y la  Secretaría de Bosques.

 

El operativo es coordinado por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Dirección de Defensa Civil, ambas dependientes del Ministerio de Seguridad.

 

Los equipos dispuestos se encuentran realizando la limpieza de los accesos a campos y parajes, con el objetivo de garantizar la asistencia a los pobladores, especialmente a los adultos mayores que residen en la zona sur de la provincia.

 

Despliegue de equipos

 

Para reforzar estas tareas, la Subsecretaría de Protección Ciudadana dispuso el despliegue de camionetas 4x4 y diversos equipos, quienes trabajan de manera permanente en el territorio para brindar respuesta a las necesidades de las comunidades afectadas.

 

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