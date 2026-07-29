Detrás de un buen plan, hay un gran equipo: el trabajo que hace posible cada jornada en La Hoya

La Hoya es una montaña con características que hacen de su operación un desafío particular. Ubicada a 13 kilómetros de Esquel, cuenta con 645 metros de desnivel esquiable y una cota máxima de 2.075 metros sobre el nivel del mar. Su orientación sur es, además, uno de sus principales diferenciales, ya que favorece la conservación de una nieve seca y liviana durante más tiempo.

En una montaña donde las condiciones pueden cambiar permanentemente, cada jornada requiere un seguimiento detallado y una preparación específica del terreno. El equipo de montaña analiza el estado de la nieve y de las pistas y trabaja para distribuir, compactar y acondicionar el manto, aprovechando de la mejor manera las condiciones naturales y preparando los sectores para que puedan ser habilitados de forma progresiva y segura.

Operar un centro de esquí es una tarea compleja que requiere coordinación, experiencia y un compromiso permanente con la seguridad. Detrás de cada pista habilitada y de cada medio en funcionamiento hay un equipo que, desde temprano, prepara la montaña para recibir a residentes y visitantes.

Las condiciones de la montaña cambian constantemente y cada jornada requiere una planificación específica. La nieve, el viento, la temperatura y la visibilidad son algunos de los factores que se evalúan para tomar decisiones operativas y garantizar que cada sector pueda disfrutarse en las mejores condiciones posibles.

Uno de los protagonistas de esta tarea es el equipo de Pisteros Socorristas, quienes desde las primeras horas recorren los sectores esquiables, verifican las condiciones de seguridad, realizan el mantenimiento de pistas, colocan señalización y protecciones, y acompañan a los visitantes durante la jornada.

Dentro de sus tareas también se encuentra la implementación del Plan de Intervención y Desencadenamiento de Avalanchas (P.I.D.A.), un protocolo preventivo que se aplica cuando las condiciones lo requieren y que, mediante detonaciones controladas, permite reducir riesgos asociados a la acumulación de nieve y trabajar en la habilitación segura de distintos sectores.

Durante la noche y la madrugada, cuando la montaña todavía está cerrada al público, comienza otro trabajo fundamental: el pisado de pistas. Los maquinistas recorren los sectores esquiables con PistenBully 600 Polar, equipos especialmente diseñados para el acondicionamiento de pistas, que permiten distribuir y compactar la nieve, preparar las superficies y optimizar las condiciones para quienes llegan al día siguiente. La incorporación de esta maquinaria forma parte de las inversiones realizadas para mejorar el trabajo de preparación y mantenimiento de la montaña.

También resulta clave el trabajo del equipo de Medios de Elevación, que realiza controles e inspecciones antes de la apertura y supervisa durante toda la operación el funcionamiento de aerosillas y telesquíes, garantizando que cada instalación pueda operar bajo condiciones seguras.

La experiencia del visitante comienza desde el primer contacto con la montaña. El equipo de Atención al Visitante acompaña a quienes llegan a La Hoya, brindando información, orientación y asistencia para que cada persona pueda disfrutar de la jornada con el acompañamiento necesario.

La Hoya permanece abierta todos los días, de 10 a 17 horas. Toda la información sobre tarifas, servicios y novedades de la operación se encuentra disponible en www.skilahoya.com.

Cada jornada de operación es el resultado de la coordinación de muchas personas que conocen la montaña, se preparan para sus desafíos y cumplen un rol esencial para que residentes y turistas puedan disfrutar de la nieve.

Detrás de un buen plan, hay un gran equipo.

La Hoya. Un buen plan.