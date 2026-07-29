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29 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Cientos de familias participaron del ciclo “Vacaciones de Invierno en el Centro Cultural Provincial”

La iniciativa ofreció durante el receso invernal una amplia programación de talleres, espectáculos y actividades participativas en el marco de la muestra inmersiva “SIN RED”
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, culminó con gran éxito el ciclo “Vacaciones de Invierno en el Centro Cultural Provincial”, una propuesta gratuita que durante todo el receso invernal reunió a cientos de familias en torno al arte, la cultura y el entretenimiento.

 

Las actividades se desarrollaron los días 11, 18 y 25 de julio, en el marco de la muestra inmersiva de temática circense “SIN RED”, del artista Pablo Renny, transformando al Centro Cultural Provincial (CCP) en Rawson en un espacio de encuentro para niños y adultos que disfrutaron de una variada programación de talleres, espectáculos y experiencias participativas.

 

 

Propuestas artísticas

 

A lo largo de las distintas jornadas, el público pudo participar de propuestas como teatro de sombras, Circo de Papel, maquillaje artístico, talleres de malabares y globología. Además, se incorporaron nuevas actividades como “Aventuras por Chubut con Timo y Lila”, a cargo de la artista y psicóloga Belén Santomé, y el Taller de PaleoArte, coordinado por el paleoartista y divulgador científico Claudio Serrano.

 

La programación también contó con destacados espectáculos para toda la familia, con las presentaciones del Payaso Jeremías (Héctor Bon), la Maga Mis Hellen, el grupo Mamarracho, de Rawson, y Magdalenas de Pez, de General Roca, quienes ofrecieron propuestas artísticas y musicales que fueron ampliamente acompañadas por el público.

 

Se destaca la excelente respuesta de la comunidad durante las tres jornadas de actividades, consolidando al CCP como un espacio de participación, aprendizaje y disfrute para las familias chubutenses.

 

Con el cierre de una nueva edición de “Vacaciones de Invierno en el Centro Cultural Provincial”, el organismo agradeció a los artistas, equipos de trabajo y a todas las familias que participaron de cada una de las jornadas, reafirmando el compromiso de continuar impulsando propuestas culturales abiertas, inclusivas y de calidad para toda la comunidad.

 

 

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