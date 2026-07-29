Jubilados de Esquel apuntan contra CIMOCH por el conflicto con PAMI: “La salud está en juego”

Luego de las movilizaciones realizadas durante los últimos días por la falta de prestaciones médicas, jubilados y afiliados de PAMI en Esquel llevaron su reclamo hasta la sede del Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH) y reclamaron una respuesta directa de sus autoridades.

La protesta se dio en el marco del conflicto que mantiene interrumpida la atención médica para los afiliados de la obra social en Esquel y Trevelin desde hace casi tres meses, una situación que generó preocupación por las dificultades para acceder a consultas, estudios y tratamientos.

Carlos De Leonardis, presidente del Consejo Municipal del Adulto Mayor, contó que luego de la concentración realizada el lunes en la Plaza San Martín, un grupo de jubilados se trasladó hasta la sede de CIMOCH para intentar dialogar con sus autoridades.

"Éramos muy poquitos porque el día estaba realmente espantoso. De ahí nos fuimos caminando hasta la puerta de CIMOCH, estuvimos aplaudiendo un rato y finalmente dos señoras ingresaron y pidieron hablar con alguien", relató.

Según explicó, en un primer momento no pudieron reunirse con los responsables de la institución, ya que el presidente del Círculo Médico, doctor Fernández, se encontraba en el hospital y el doctor Mingo estaba en Buenos Aires. Sin embargo, lograron comunicarse telefónicamente y plantearon la necesidad de concretar un encuentro.

"Queríamos formalmente invitarlos a que vengan porque ellos son la raíz del problema", señaló De Leonardis, quien cuestionó que finalmente no se haya concretado la presencia esperada.

"El hecho de que no haya venido demuestra claramente el poco interés que tiene en la salud y la vida de los adultos mayores", sostuvo.

Pedido de intervención a PAMI Nacional

Durante el reclamo, De Leonardis remarcó que, si bien PAMI es el organismo que brinda la cobertura a sus afiliados, el conflicto actual está trabado con CIMOCH.

"El problema es el Círculo Médico. Es una situación compleja, porque nosotros el servicio nos lo da PAMI, pero donde está trabado es eso", explicó.

Ante la falta de avances, el titular del Consejo Municipal del Adulto Mayor señaló que solicitaron la intervención de las autoridades nacionales de PAMI para que representantes del organismo lleguen a Esquel y participen de una mesa de negociación.

En ese sentido, mencionó el pedido realizado al interventor de PAMI, Esteban Leguiza, para que envíe abogados del organismo que puedan sentarse con CIMOCH y buscar una solución.

"Que envíe cuatro o cinco abogados y que vengan a Esquel y se sienten con el Círculo Médico a negociar. Que discutan, que vean, que lo resuelvan en una palabra. Porque esa creemos que es la solución de fondo", planteó.

De Leonardis cuestionó además las dificultades para obtener respuestas desde el nivel nacional y señaló que los representantes locales y provinciales de PAMI no cuentan con herramientas suficientes para destrabar el conflicto.

"El problema está en Buenos Aires. Todo el mundo te dice lo mismo. Estamos a la espera de que PAMI a nivel nacional nos responda de alguna manera con respecto a ese pedido", afirmó.

"Necesitamos una solución esta semana"

El presidente del Consejo Municipal del Adulto Mayor también se refirió a las alternativas planteadas desde el Gobierno provincial para avanzar en la atención sanitaria de afiliados de PAMI, aunque consideró que se trata de una solución de largo plazo.

"Es una solución a largo plazo que nosotros necesitamos la solución hoy, esta semana", expresó.

Además, pidió conocer si los fondos anunciados por el Gobierno Nacional para que PAMI regularice sus deudas ya fueron enviados a Chubut y reclamó que esos recursos permitan avanzar en una solución concreta para los afiliados.

Por último, convocó a la comunidad a participar de la renovación de autoridades del Consejo Municipal del Adulto Mayor, que se realizará el lunes 10 de agosto, con el objetivo de sumar más personas al espacio y fortalecer el trabajo en defensa de los derechos de los adultos mayores.

Mientras continúa el conflicto entre PAMI y CIMOCH, los jubilados mantienen el reclamo para que se restablezca la atención médica y advierten que la falta de prestaciones continúa afectando a miles de afiliados en la región.

MA