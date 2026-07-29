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Por Redacción Red43

La UNPSJB Esquel alertó por presencia de hielo en los accesos a la sede

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco recomendó extremar las precauciones al ingresar y egresar del edificio ante la presencia de hielo en vehículos, rampas, escalones y veredas.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Esquel emitió un aviso preventivo ante la presencia de hielo en los sectores de ingreso y egreso de la institución, y solicitó a estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes circular con máxima precaución.

 

Desde la sede universitaria remarcaron que el hielo puede resultar invisible, pero representa un riesgo real, por lo que recomendaron reducir la velocidad de los vehículos, mantener distancia y evitar frenadas o maniobras bruscas.

 

Además, indicaron que quienes se trasladen en automóvil deberán circular con luces bajas encendidas y extremar los cuidados al momento de ingresar o retirarse de la Universidad.

 

Para quienes concurran caminando, se aconsejó utilizar calzado antideslizante, evitar correr o realizar movimientos bruscos y prestar especial atención en escalones, rampas y veredas donde pueda acumularse hielo.

 

"En invierno, más atención, menos accidentes", señalaron desde la institución, al recordar que ante cualquier situación de riesgo o caída se debe dar aviso al personal correspondiente.

 

 

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