Impulso Complejo Deportivo invita a una capacitación en RCP abierta a la comunidad

En un compromiso firme con la salud, la seguridad integral y la prevención en el deporte, Impulso Complejo Deportivo abre sus puertas a toda la comunidad de Esquel para participar de un taller clave en primeros auxilios y respuesta ante emergencias cardíacas: Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básica y Manejo de DEA.

La actividad se llevará a cabo este sábado 1° de agosto, a las 18 horas, en las instalaciones del complejo, ubicadas en Ingeniero Pigretti 258, Esquel.

UN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO AL SERVICIO DE ESQUEL

Esta jornada de capacitación enmarca un hito fundamental para la institución: la incorporación oficial de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) de última tecnología a sus instalaciones.

Con esta inversión en equipamiento y formación técnica, el establecimiento —propiedad de la Sra. Mabel Parma y impulsado con la colaboración de Diego Crettón— reafirma su visión de ir siempre “un paso adelante” en el cuidado de sus usuarios, ya sea en las canchas de pádel de blindex, el gimnasio de musculación de la planta alta o el sector de cafetería.

Hace unos días, en conversación con este medio, desde Impulso habían señalado que “incorporamos un Desfibrilador Externo Automático, un elemento fundamental para actuar rápidamente ante una emergencia cardíaca y brindar una mayor protección a todos los que forman parte de nuestra comunidad. Creemos que invertir en prevención y en el cuidado de las personas siempre vale la pena”.

Con esta iniciativa, Impulso Complejo Deportivo sienta un precedente clave en materia de cardioprotección y bienestar dentro del circuito deportivo privado de Esquel, e invita a toda la comunidad a capacitarse para salvar vidas.

DATOS CLAVES DE LA JORNADA

Capacitador: Dr. Mariano Haefeli.

Destinatarios: Público en general (deportistas, socios y vecinos de la ciudad).

Contenidos: Técnicas fundamentales de reanimación cardiopulmonar básica y uso correcto del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Lugar: Impulso Complejo Deportivo (Ing. Pigretti 258, Esquel).

Fecha y hora: sábado 1° de agosto a las 18:00 hs.

Importante: ¡Cupos limitados!