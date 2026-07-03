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Por Redacción Red43

Cartuchos de balas y un cargador, las pruebas para un nuevo detenido por un doble crimen en Comodoro

Se trata de los asesinatos de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. El primero tenía que declarar al día siguiente por la muerte violenta de su hermano. El nuevo sospechoso tiene 25 años.
Por Redacción Red43

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La madrugada de este jueves la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia concretó siete allanamientos y registro domiciliario en distintos puntos de la ciudad. Las medidas fueron solicitadas por el fiscal Julio Puentes y autorizadas por el juez Martín Cosmaro en el marco de la causa que investiga el doble homicidio de Rodrigo César Pedro Nieves y Agustina Ailén Asencio, ocurrido el 22 de abril.

 

Los procedimientos se ejecutaron de manera simultánea en la zona alta del barrio Pietrobelli, así como en los barrios Jorge Newbery, Cerro Solo, Zona de Quintas y Standard Norte.

 

Como resultado de las diligencias se detuvo a un hombre de 25 años, identificado como L.E.R. La orden de detención fue librada a partir de nuevos elementos probatorios reunidos en la investigación, los cuales permitieron establecer la presunta participación del sospechoso en el hecho, que permanecerá alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.

 

Durante los registros, el personal policial procedió al secuestro de diversos elementos de vital interés para el avance de la causa, como celulares pertenecientes al sospechoso y a su entorno cercano, prendas de vestir presuntamente vinculadas al hecho y cartuchos a bala y un cargador de pistola, hallados en una vivienda ubicada en la Zona de Quintas. Rodrigo Nieves fue asesinado el día antes de declarar como testigo por el crimen de su hermano. Su testimonio era clave.

 

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