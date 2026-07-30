Suspendieron las clases del turno tarde en El Bolsón y El Hoyo por las condiciones climáticas

Las condiciones climáticas continúan afectando la transitabilidad en la Comarca Andina y este jueves obligaron a suspender las clases presenciales del turno tarde en El Bolsón y El Hoyo.

La medida fue comunicada durante la mañana por el Consejo Escolar de El Bolsón y, poco después, la Municipalidad de El Hoyo informó que las actividades en las escuelas de la localidad también quedaron suspendidas durante la tarde de este jueves 30 de julio.

La decisión responde a las intensas nevadas registradas en la zona, que provocaron acumulación de nieve y hielo sobre rutas y caminos, además de una marcada reducción de la visibilidad en distintos sectores.

Evaluarán cómo será el viernes

Desde el Consejo Escolar de El Bolsón indicaron que la situación continuará siendo monitoreada durante la jornada y que a las 18 horas se difundirá un nuevo comunicado para informar cómo será el dictado de clases durante el viernes 31 de julio.

En el caso de El Hoyo, hasta el momento la suspensión alcanza únicamente a las actividades del turno tarde de este jueves.

Por ese motivo, se recomienda a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales de cada localidad para conocer las novedades.

Un jueves atravesado por la nieve

La suspensión de clases se suma a una jornada marcada por las intensas nevadas en la Comarca Andina. Durante el día también se registraron complicaciones para circular por la Ruta Nacional 40, la Ruta Provincial 16, el Camino Alternativo de Lago Puelo y el acceso a Radal, donde las bajas temperaturas y la acumulación de nieve dificultan el tránsito.

Con el pronóstico todavía inestable y la nieve cayendo en distintos puntos de la cordillera, las próximas horas serán determinantes para definir cómo comenzará la jornada escolar del viernes.

O.P.