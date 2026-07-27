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Por Redacción Red43

Feriado del 28 de julio en Chubut: Quiénes no tendrán clases ni trabajarán

La provincia conmemora este martes el aniversario del desembarco de los primeros colonos galeses. La fecha alcanza a organismos públicos, escuelas y algunas actividades privadas, aunque no todos los sectores tendrán la jornada libre.
Por Redacción Red43

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El feriado del 28 de julio en Chubut se celebrará este martes por el aniversario de la llegada de los primeros colonos galeses a las costas del Golfo Nuevo, ocurrida en 1865. La fecha forma parte del calendario provincial y establece distintos alcances según el sector de actividad.

 

La conmemoración recuerda la llegada del velero Mimosa a la actual ciudad de Puerto Madryn, con 151 inmigrantes galeses que arribaron con el propósito de preservar su idioma, su cultura y sus tradiciones.

 

Quiénes tendrán feriado este martes

El feriado alcanza a la Administración Pública Provincial, por lo que no habrá actividad habitual en los organismos que dependen del Gobierno de Chubut. Tampoco habrá clases en los establecimientos educativos de gestión provincial.

 

 

La jornada también comprende a bancos, compañías de seguros y otras actividades alcanzadas por la normativa provincial.

 

Qué pasa con comercios y empresas privadas

Para los sectores comercial, industrial y privado, la adhesión al feriado es optativa. Esto significa que cada empresa o establecimiento podrá decidir si mantiene la atención al público y el desarrollo habitual de sus actividades durante este martes.

 

Por ese motivo, quienes tengan previsto realizar trámites o concurrir a un comercio deberán consultar previamente si el establecimiento permanecerá abierto.

 

 

Por qué es feriado el 28 de julio

La fecha recuerda un acontecimiento ocurrido el 28 de julio de 1865, cuando el velero Mimosa llegó a las costas de Chubut con los primeros colonos galeses. Los 151 inmigrantes buscaban establecerse en el territorio y conservar su idioma, sus costumbres y sus tradiciones. Con el paso del tiempo, esa presencia se incorporó a la historia y la identidad cultural de Chubut.

 

La conmemoración está establecida por la Ley I N.º 85 y alcanza especialmente a localidades donde la herencia galesa mantiene una fuerte presencia, como Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Dolavon y Trevelin.

 

Así, este martes habrá una pausa en buena parte de la actividad pública provincial, mientras que el funcionamiento del sector privado dependerá de la decisión de cada establecimiento.

 

 

O.P.

 

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