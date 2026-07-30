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30 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El vóley enciende motores: arranca el Torneo Clausura 2026 en Esquel

Entre el sábado y el domingo se jugarán en total 20 partidos
Por Redacción Red43

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Este sábado 1 y domingo 2 de agosto, el Gimnasio Municipal de Esquel será el escenario del inicio de la competencia organizada por la Asociación Civil Cordillerana de Vóley (A.C.C.V.). Habrá acción en continuado, dos canchas en simultáneo y servicio de buffet.

 

La espera llegó a su fin para las y los amantes del deporte en la cordillera. Este fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Clausura 2026 de la Liga Esquelense de Vóley, un certamen que promete reunir a los mejores exponentes de la región en las categorías Primera División Femenina y Masculina.

 

Durante ambas jornadas, la pelota comenzará a picar a partir de las 11:00 horas en el Estadio Municipal de Esquel. Con dos canchas armadas en simultáneo, se vivirá una programación cargada con cinco turnos de partidos por día, garantizando una agenda deportiva ininterrumpida hasta pasadas las 18:30 horas.

 

 

UNA INVITACIÓN PARA TODA LA FAMILIA

 

Desde la A.C.C.V. invitaron a vecinos, familias y simpatizantes de Esquel y la zona a acercarse al Gimnasio Municipal para acompañar a las delegaciones en esta primera doble fecha. Además, confirmaron que habrá un completo servicio de buffet durante todo el fin de semana para que el público pueda disfrutar del espectáculo deportivo con comodidades.

 

 

CRONOGRAMA DEL FIN DE SEMANA

 

Sábado 1 de agosto

 

Cancha 1

 

11:00 hs Dragones vs. Pinta Vóley (Fem)

 

12:30 hs Aukanes vs. Vóley Montesino (Fem)

 

14:00 hs Pinta Vóley vs. Transporte Rolando (Fem)

 

15:30 hs Lala Gym vs. Vóley Montesino (Fem)

 

17:00 hs 3 Toques vs. Aukanes (Fem)

 

Cancha 2

 

11:00 hs Retorno vs. Loykas (Fem)

 

12:30 hs Lalagym vs. Retorno (Fem)

 

14:00 hs Loykas vs. 3 Toques (Fem)

 

15:30 hs Transporte Ojeda vs. Escuela Montesino (Masc)

 

17:00 hs Líder House vs. Vudú (Masc)

 

 

Domingo 2 de agosto

 

Cancha 1

 

11:00 hs Lalagym vs. Retorno (Fem)

 

12:30 hs Loykas vs. Aukanes (Fem)

 

14:00 hs 3 Toques vs. Aukanes (Fem)

 

15:30 hs Lala Gym vs. Loykas (Fem)

 

17:00 hs 3 Toques vs. Vóley Montesino (Fem)

 

Cancha 2:

 

11:00 hs Pinta Vóley vs. Transporte Rolando (Fem)

 

12:30 hs Vóley Montesino vs. Retorno (Fem)

 

14:00 hs Transporte Rolando vs. Dragones (Fem)

 

15:30 hs Escuela Modelo B vs. Escuela Montesino (Masc)

 

17:00 hs Escuela Modelo A vs. Líder House (Masc)

 

 

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