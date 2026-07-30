Música, danza y teatro: los jóvenes artistas de Esquel tendrán su gran escenario este domingo

Este domingo 2 de agosto desde las 14 horas, el Auditorio Municipal será escenario de la gran final de Red Escénica Esquel, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel junto a Kabir Producciones que reunirá a jóvenes artistas de música, danza y teatro.

La iniciativa comenzó en junio con una convocatoria destinada a jóvenes de entre 12 y 25 años que se encuentran en formación dentro de distintas disciplinas artísticas. Durante la primera etapa participaron más de 70 inscriptos y más de 20 espacios culturales de la ciudad se sumaron brindando becas de formación.

“Este programa inició a mediados de junio con convocatorias dirigidas a adolescentes que están formándose en artes escénicas, danza, teatro y música”, explicó Cecilia Antón, directora de Cultura de la Municipalidad de Esquel.

La funcionaria destacó que uno de los objetivos fue acercar la propuesta a distintos sectores de la ciudad. “Tuvo dos instancias en escuelas, en la 713 y en la 112, porque lo que busca es poder llegar a los barrios”, señaló.

Por su parte, Karen Boudargham, productora ejecutiva de Kabir Producciones, valoró el alcance de la propuesta y el acompañamiento generado entre los jóvenes artistas.

“Uno de los principales motivos es motivar a los jóvenes, impulsarlos a que sigan capacitándose dentro de las áreas que a ellos les gustan, e incluso probar otras cosas”, sostuvo.

La gran final contará con ocho propuestas de música, seis de danza y tres de teatro, con la participación de solistas, dúos y grupos. El jurado estará integrado por Hernán Míguez en música, Clara Dickson en danza y Lucas Barbagallo en teatro.

Desde la organización destacaron también el valor de la experiencia de audicionar y presentarse frente a docentes y especialistas, como parte del camino de formación artística de los participantes.

La jornada será abierta al público y tendrá entrada libre y gratuita para quienes quieran acompañar a los jóvenes artistas de Esquel.

MA