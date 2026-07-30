“Nuestra misión es estar al lado del que sufre”: Cáritas advierte un aumento de la demanda alimentaria

Cáritas Prelatura Esquel destacó el alcance de las acciones que lleva adelante en la región y remarcó que su tarea no se limita a la asistencia alimentaria, sino que apunta al acompañamiento integral de las personas en situación de vulnerabilidad.

María Eugenia Salgado Salomón explicó que la colecta es una de las herramientas de sostenimiento de la institución y señaló que Cáritas trabaja con distintas realidades sociales. “Nuestra misión es estar al lado del que sufre. El sufrimiento es variado y está por supuesto el hermano que no tiene para comer o que tiene un problema con su casa, pero después hay montones de sufrimientos, de vulnerabilidades y de cuestiones que hacen a la necesidad de los hermanos”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de la organización para que la ayuda llegue de manera efectiva. “Dentro de la organización nosotros decimos que somos la caridad organizada de la iglesia católica y hago énfasis en la organización. Para que esa ayuda llegue y llegue de forma efectiva, es necesario que nos organicemos”, sostuvo.

Salgado Salomón indicó que una de las líneas de trabajo actuales está vinculada al acompañamiento de la comunidad y de los propios voluntarios que sostienen las tareas cotidianas. “Hoy te decía una de las acciones que hacemos con la colecta es el cuidado del voluntario porque el voluntario necesita también ser sostenido porque la tarea es mucha y lo que nosotros muchas veces vemos es doloroso”, manifestó.

Además, destacó el rol de los espacios comunitarios como ámbitos de contención, formación y desarrollo. “Los espacios comunitarios donde se vive la vida, decimos nosotros. Donde los niños tienen este aporte de educación, donde los jóvenes encuentran alternativas para tener una profesión, donde se educa para la economía social, donde buscamos espacios de comercialización”.

La referente de Cáritas aclaró que la institución no busca quedar solamente en la entrega de asistencia inmediata. “Cáritas no es un bolsón de alimentos ni es asistencialismo. Eso no es lo que nosotros estamos llamados a hacer, no es nuestra identidad”, afirmó.

En esa línea, explicó que el objetivo es acompañar procesos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. “Lo que buscamos es la promoción humana cuidando la libertad y la dignidad de la persona. Esa es nuestra misión”, señaló.

Respecto a la situación actual, Salgado Salomón reconoció un incremento sostenido en la demanda de ayuda alimentaria. “No quiere decir que no hayamos tenido aumento sistemático mes a mes de la cantidad de asistencia alimentaria. Estamos más de mil familias en este momento en toda la prelatura”, detalló.

También indicó que una de las situaciones que más observan es la de familias que tienen ingresos pero que igualmente no logran cubrir sus necesidades básicas. “Hay una marcada tendencia que es después del 15, donde gente que tiene trabajo pero que no llega comienza a pedir alimentos. Eso nos pasa muchísimo”, explicó.

Finalmente, destacó que la asistencia alimentaria sigue siendo necesaria como primer paso para poder avanzar en otros procesos de acompañamiento. “Para poder promocionarte primero necesito que tengas la panza llena. Hay una vida digna, pero también es necesario que primero tengas las necesidades básicas cubiertas”, concluyó.

R.G