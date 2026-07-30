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Por Redacción Red43

Valle Chico reclama mejoras en la conectividad telefónica y espera la instalación de una antena

El presidente de la Junta Vecinal, Jonathan Velázquez, indicó que el barrio no cuenta con cobertura de telefonía móvil y señaló que se realizaron gestiones para avanzar con la instalación de una antena. 
Por Redacción Red43

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El presidente de la Junta Vecinal de Valle Chico, Jonathan Velázquez, se refirió al reclamo que mantienen los vecinos del barrio por la falta de señal de telefonía móvil y destacó la importancia de contar con conectividad para situaciones cotidianas y de emergencia.

 

“Es un reclamo que venimos haciendo hace bastante, prácticamente desde que llegamos al barrio”, explicó Velázquez, quien señaló que la falta de cobertura comienza al ingresar al sector. “Pasás el Baden III y ya la señal de telefonía, o sea Movistar, Claro, la línea que tengas, ya no existe”.

 

Según detalló, los vecinos actualmente dependen de las conexiones de internet particulares para poder comunicarse. “Hasta que no llegás a tu vivienda y contás con la conexión de internet que cada uno en particular haya contratado, no existe señal en Valle Chico”, indicó.

 

Velázquez señaló que tomó conocimiento de gestiones realizadas para avanzar con una solución. “Tengo entendido que el intendente ha hecho una gestión para que podamos tener la antena, así que vamos a ver y esperar”, manifestó.

 

El presidente de la Junta Vecinal explicó que la falta de señal representa una dificultad especialmente ante posibles emergencias. “Más allá de llamar a alguien, es una cuestión de urgencia por el tema de emergencias, en caso de que le pase algo a alguien, o justo se corte la luz, o por cualquier motivo no cuentes con internet en tu domicilio”, señaló.

 

En ese marco, recordó un episodio ocurrido años atrás en el barrio donde la ausencia de comunicación dificultó la asistencia médica. “Lamentablemente tuvimos un hecho hace muchísimo, que no hubo posibilidad de llamar a una ambulancia, una vecina tuvo que recurrir a la policía”, relató.

 

Velázquez explicó que actualmente la dependencia policial cuenta con un sistema alternativo de comunicación ante cortes de energía. “Gestionamos a través de una cadena de internet, y los chicos colocaron paneles solares, baterías, así que la policía cuenta con un sistema que si se corta la luz puede seguir comunicado”, detalló.

 

No obstante, remarcó la necesidad de contar con una solución que alcance a todos los habitantes del barrio. “No es solo depender de eso, sino que tengamos una conexión, todos los vecinos. Es muy importante”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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