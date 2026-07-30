Día Mundial contra la Trata de Personas: Provincia realizó una jornada de sensibilización, prevención y capacitación

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Desarrollo Humano y por intermedio de la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, llevó adelante una jornada institucional de sensibilización y prevención destinada a visibilizar esta problemática, fortalecer el trabajo articulado entre los distintos organismos y presentar nuevas herramientas de formación para toda la provincia.

La actividad reunió a representantes de los distintos poderes del Estado, organismos nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad, municipios, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil, reafirmando el compromiso conjunto en la lucha contra uno de los delitos más graves que vulnera la dignidad y los derechos humanos.

Participaron del encuentro la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; los subsecretarios de Justicia, Rodrigo Miquelarena; y de Derechos Humanos, Javier Cunha; además del Fiscal Federal, Fernando Gélvez; la directora provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Morena García Pazos; representantes de fuerzas policiales y de seguridad, funcionarios provinciales y municipales, además de referentes de distintas instituciones.

Durante la apertura también se proyectó un mensaje institucional de la directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Verónica Toller, quien destacó el trabajo articulado que vienen desarrollando la Nación y la Provincia para fortalecer las políticas de prevención, asistencia y persecución de este delito.

En las distintas exposiciones se remarcó que la trata de personas constituye un delito complejo que requiere una respuesta integral y coordinada entre el Estado, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y la comunidad, poniendo especial énfasis en la prevención, la detección temprana, la denuncia y el acompañamiento a las víctimas.

Capacitación para toda la provincia

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la presentación oficial de la Capacitación Virtual Provincial sobre Prevención de la Trata de Personas, desarrollada de manera conjunta entre la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y el Centro de Formación de la Provincia del Chubut.

La nueva propuesta formativa permitirá que agentes públicos, integrantes de organizaciones, instituciones educativas y la comunidad en general puedan acceder a contenidos específicos desde cualquier punto del territorio provincial, fortaleciendo las capacidades para identificar indicadores de riesgo, actuar de manera oportuna y conocer los mecanismos de intervención y denuncia.

Asimismo, durante la segunda parte del encuentro se desarrolló un panel técnico en el que se abordaron las modalidades actuales de captación utilizadas por las redes de trata, los desafíos en la investigación penal, el trabajo que realiza la División Trata de Personas de la Policía del Chubut y las políticas públicas que impulsa la Provincia en materia de prevención, asistencia, articulación institucional y fortalecimiento de redes de trabajo.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se destacó que “la lucha contra la trata de personas exige un compromiso permanente, donde la información, la capacitación y el trabajo coordinado son herramientas fundamentales para prevenir este delito y proteger a las víctimas”.

Finalmente, se recordó que la Línea 145 funciona de manera gratuita, anónima y durante las 24 horas de todos los días del año para recibir denuncias, brindar orientación y canalizar información vinculada a posibles situaciones de trata y explotación de personas, constituyéndose en una herramienta clave para la detección temprana y la intervención oportuna.

R.G