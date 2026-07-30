“Se nota un cambio muy importante”: Valle Chico valoró las mejoras en los caminos del barrio

El presidente de la Junta Vecinal del barrio Valle Chico, Jonathan Velázquez, destacó los cambios registrados en los accesos al sector luego de los trabajos de enripiado realizados para mejorar la transitabilidad de los caminos.

“Sí, se nota un cambio muy importante. La verdad es que el enripiado ayudó muchísimo”, afirmó Velázquez, quien explicó que antes de las tareas de mejoramiento las condiciones del camino dificultaban el ingreso y egreso de vecinos y servicios.

“Imagínate que antes de que hagan el proceso de mejoramiento del camino, era todo prácticamente un pantano. Toda la greda se hacía barro y era imposible transitar”, señaló.

El referente vecinal recordó que la situación generaba inconvenientes para distintos servicios que ingresan al barrio. “Tuve un inconveniente también con el camión de recolección de residuos, que una vez vino a buscar la basura del barrio y se quedó encajado en la entrada del barrio y el colectivo también, así que ha sido bastante complicado”, relató.

Velázquez indicó que actualmente esas dificultades quedaron atrás, aunque remarcó que todavía restan algunos trabajos para completar la mejora de los accesos. “Eso por suerte ahora ya no va a suceder, pero bueno, faltan algunas partes todavía como para acondicionar, pero la verdad que mejoró un montón”, expresó.

Además, explicó que el objetivo es avanzar con mejoras en todo el sector. “La idea es terminar con todo el barrio en general, todo Valle Chico, y que los accesos al barrio sean bastante adecuados para que pueda transitar el vecino”, sostuvo.

Finalmente, destacó la importancia de contar con caminos en buenas condiciones debido al movimiento diario de habitantes del barrio. “La cantidad de vecinos que van y vienen durante todo el día es un montón, así que tener un camino en condiciones es ideal”, concluyó.

R.G