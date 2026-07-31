Con alta nubosidad y alto consumo, el Parque Solar "Arroyo Seco" sorprendió por su capacidad de abastecimiento

El Parque Solar de Arroyo Seco comenzó su funcionamiento en nuestra ciudad y desde su equipo técnico, Isidro Regis destacó los primeros resultados obtenidos tras el monitoreo de su rendimiento.

"Lo estamos monitoreando en su funcionamiento y bueno gracias al sistema de medición que también está instalando la cooperativa en los domicilios particulares de los vecinos pudimos hacer un contraste que nos resultó muy interesante".

Según los datos relevados la semana pasada, en condiciones críticas de nubosidad: "Básicamente es que la semana pasada el Parque Solar en las condiciones más críticas y en la época más crítica del año generó la energía equivalente al consumo de todas las casas del barrio Valle Chico. Son un total de 149 suministros que consumieron 3.000 kilowatts mientras que el parque generó 3.400 kilowatts, así que digamos que hasta sobró un poquito de energía lo generado en una semana con lo consumido en una semana por 149 domicilios".

Regis se mostró "personalmente sorprendido porque 149 casas la verdad que es bastante", aunque aclaró que aún están lejos de la meta: "Todavía lejos del objetivo que eran unos 10.000 kilowatts semanales que pretendemos generar eso creemos o debería ser en verano tenemos que estar en esos números".

Repercusión y alcance del proyecto



El referente también destacó la repercusión que tuvo la inauguración: "Me ha sorprendido la repercusión que ha tenido la inauguración del parque y el mismo parque en sí, hemos recibido muchísimos llamados de varias cooperativas solicitando información y manifestando su interés así que estamos muy contentos con eso".

"Tuvimos repercusiones a nivel nacional, hemos recibido llamados principalmente de otras cooperativas de la provincia de Chubut pero también de la provincia de Santa Cruz, hemos recibido algunos llamados de la zona de Buenos Aires y también hemos recibido llamados de los mismos proveedores, de los paneles, felicitándonos, así que la verdad que ha estado todo muy bien con el tema del parque por ahora".

Proyecciones y medición inteligente

Sobre la capacidad total del parque, Regis explicó que el consumo también depende de la época del año y del tipo de calefacción. "Obviamente eso está relacionado con la época del año, el consumo de la gente, tenemos la buena noticia en Valle Chico de que esos domicilios tienen gas, yo creo que eso también se ve representado ahí, porque si hubiesen calefaccionado, tal vez los domicilios que hubiésemos cubierto serían menos, pero al tener la calefacción a gas hace que los suministros normalicen sus consumos".

Finalmente valoró la implementación del nuevo sistema de medición: "Esta comparación la podemos hacer gracias al nuevo sistema de medición que se está implementando en todos los domicilios, en Valle Chico desde el momento que se conectaron esos suministros ya tenemos con medición inteligente y bueno, esto nos permite registrar mucha información y poder realizar estos contrastes que están siendo muy interesantes".

SL