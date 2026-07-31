El Municipio de Trevelin cerró la paritaria con aumentos hasta septiembre y una suma al básico

El Poder Ejecutivo Municipal de Trevelin y los sindicatos SOEME y SOEMT alcanzaron un acuerdo salarial en el marco de las reuniones paritarias correspondientes a la segunda parte del año. El entendimiento establece una recomposición para el segundo semestre que incluye incrementos acumulativos sobre el salario básico y la incorporación de una suma fija a partir de octubre.

De acuerdo con el acta firmada por las partes, se aplicará un aumento del 5% al salario básico desde el 1° de julio, otro 5% a partir del 1° de agosto y un 4% adicional desde el 1° de septiembre. Todos los incrementos son acumulativos.

El acuerdo alcanza al personal de planta permanente, trabajadores del GIRSU, planta transitoria, planta política, concejales y jubilados de la Municipalidad de Trevelin.

Además, se incorporará a los sueldos básicos una suma fija de 96.000 pesos, que será abonada en tres tramos de 32.000 pesos cada uno durante octubre, noviembre y diciembre.

El coordinador de Gabinete Municipal, Livio Espinoza, destacó el trabajo realizado por la Secretaría de Hacienda para hacer posible el acuerdo. "Hay un trabajo importante por parte de la secretaria de Hacienda, Cecilia Purzel, y su equipo, en la administración de los recursos municipales que nos permiten poder mejorar los salarios de los trabajadores", expresó.

Asimismo, valoró el marco de diálogo alcanzado con los representantes paritarios de ambos gremios, que permitió arribar al acuerdo para la segunda mitad del año.

MA