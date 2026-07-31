¿Quiénes vuelven a las aulas y quiénes siguen sin clases?

El Consejo Escolar de El Bolsón confirmó que continúan suspendidas las actividades escolares presenciales durante el resto de la jornada en todos los establecimientos R.I.E. que dependen de ese organismo.

Sin embargo, la medida no alcanza por igual a todas las escuelas. En el caso de los establecimientos ubicados en la zona urbana de El Bolsón, las actividades se reanudarán con normalidad en los turnos tarde y vespertino.

La decisión se tomó en el marco de las condiciones climáticas que afectan a la Comarca Andina desde hace varios días, con temperaturas extremas, hielo y complicaciones para circular, especialmente en sectores rurales y de montaña.

Qué escuelas retoman las actividades

De acuerdo con el comunicado difundido este viernes, la situación queda definida de la siguiente manera:

Continúa la suspensión de clases presenciales en los establecimientos R.I.E. dependientes del Consejo Escolar.

Las escuelas de la zona urbana de El Bolsón retomarán las actividades en los turnos tarde y vespertino.

De esta manera, el panorama cambia según la ubicación de cada establecimiento, por lo que se recomienda a las familias consultar la información correspondiente a cada escuela antes de trasladarse.

O.P.