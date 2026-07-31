“Morite de una vez, vieja de m…”, los gritos de un cuidador de un geriátrico a una mujer

Un cuidador de un geriátrico de Mar del Plata fue denunciado tras quedar registrado mientras maltrataba, insultaba y amenazaba a dos mujeres mayores que vivían en el establecimiento. Uno de los episodios ocurrió este lunes, cerca de las 19, en el centro de adultos mayores “David”, ubicado Rivadavia al 4000.

Las cámaras de seguridad captaron al trabajador, identificado como Nicolás Gastón Cichero, mientras preparaba a una de las residentes para acostarla con brusquedad.

“¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”, se escucha decir al hombre en la grabación.

La víctima rompía en llanto y le preguntaba qué había hecho, mientras el cuidador continuaba con una actitud violenta. En otro momento del video también se observa que le coloca una prenda sobre la cabeza durante algunos segundos y la manipula de manera brusca.

Además de los insultos y las amenazas, los propietarios del geriátrico detectaron que el hombre golpeó a una de las residentes con una cuchara minutos antes del otro episodio.

“¿Querés llorar? Vamos”, se lo escucha decir en el clip. Esta agresión le provocó a la víctima un corte superficial en el labio. También quedó registrada por las cámaras de seguridad y fue incorporada a la causa.

“Este caso es indignante porque todos tenemos una madre”, dijo uno de los vecinos en la zona del geriátrico.

“Este hombre no tiene perdón de Dios”, concluyó. Tras revisar las filmaciones, los responsables del establecimiento despidieron al trabajador al día siguiente de los hechos y presentaron una denuncia en la Seccional Primera de Mar del Plata. La causa quedó caratulada como “lesiones leves”.

Según pudos saber, la fiscalía se trasladó hasta el domicilio de Cichero, pero aún no logró localizarlo. En el avance de la investigación, las autoridades buscarán determinar si el acusado cometió otros episodios de violencia contra residentes del geriátrico.