Chubut analiza sumar un índice nacional para planificar políticas de primera infancia

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa incorporando herramientas innovadoras para fortalecer las políticas públicas destinadas a la primera infancia. En este marco, la ministra Florencia Papaiani mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la Fundación Bunge y Born para conocer en profundidad el Índice NIDO y analizar su posible implementación en el territorio provincial.

La iniciativa evalúa cuatro dimensiones clave para el desarrollo infantil: el contexto socioeconómico, el acceso a la salud, la educación inicial y la cercanía a espacios verdes. Esto permite contar con un diagnóstico preciso para la toma de decisiones y la asignación estratégica de los recursos públicos.

De la reunión participaron el director ejecutivo de la organización, Gerardo della Paolera; el gerente de Comunicación y Asuntos Públicos, Ezequiel Bacher; y la gerenta de Desarrollo Humano, Brenda Walter, quienes expusieron el alcance de la herramienta y compartieron experiencias de su aplicación en distintas jurisdicciones del país.

Durante el intercambio se repasaron las potencialidades del Índice NIDO como instrumento de planificación territorial. La herramienta, desarrollada a través de Fractal, el laboratorio de bienes públicos digitales de la fundación, utiliza información pública para identificar desigualdades en las oportunidades de desarrollo de niños hasta los cinco años en provincias, municipios y áreas urbanas.

En el encuentro se evaluó la posibilidad de avanzar en un trabajo conjunto que complemente los diagnósticos provinciales ya en marcha, tales como el programa Chubut Crece, la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, el Registro Único Nominal y diversas acciones interministeriales.

Sobre la propuesta, la ministra Florencia Papaiani destacó que "en Chubut venimos trabajando para que cada niño tenga mejores oportunidades desde sus primeros años de vida, independientemente del lugar donde haya nacido o de las condiciones de su entorno. Para eso necesitamos políticas públicas basadas en información de calidad, que nos permitan planificar con mayor precisión y llegar donde más se necesita".

Asimismo, la funcionaria sostuvo que "esta herramienta viene a fortalecer nuestra mirada y nos permitirá visualizar desigualdades que muchas veces quedan ocultas detrás de los promedios generales, permitiéndonos fortalecer servicios básicos, infraestructura y dispositivos de acompañamiento a las familias allí donde realmente hacen falta".

En relación al valor de los datos, Papaiani remarcó que "los datos adquieren verdadero valor cuando se transforman en decisiones concretas. Incorporar herramientas como el Índice NIDO significa fortalecer la capacidad del Estado para planificar, priorizar intervenciones y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, siempre con el foco puesto en garantizar derechos y generar mejores oportunidades para la primera infancia".

El Índice NIDO, presentado durante este año por la Fundación Bunge y Born, es una herramienta abierta que analiza las condiciones territoriales con un nivel de detalle que permite identificar diferencias internas dentro de un mismo municipio. Su aplicación busca reducir brechas de desigualdad y promover entornos favorables durante los primeros años de vida.

Como resultado de la jornada, ambas instituciones acordaron avanzar en el intercambio técnico de información para evaluar la factibilidad del proyecto. Al respecto, Papaiani afirmó que "queremos seguir consolidando una política de primera infancia planificada, federal y cercana a cada comunidad. La articulación con instituciones como la Fundación Bunge y Born, que generan conocimiento e innovación aplicada a las políticas públicas, nos permite fortalecer ese camino y transformar la información en mejores oportunidades para los niños y niñas de Chubut".

Entre los datos de la primera edición del Índice NIDO, se destaca el posicionamiento de Puerto Madryn entre las 20 ciudades argentinas con mejores condiciones para la primera infancia, siendo la única localidad de la provincia incluida en esta medición inicial. La ciudad se ubicó en el lugar 15 del ranking nacional para conglomerados de más de 100.000 habitantes, con una puntuación de 50,30.

EBW