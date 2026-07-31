Este sábado llega el ritual para espantar los males del invierno

Con la llegada del 1° de agosto vuelve una de las tradiciones populares más arraigadas de la Argentina. En hogares de distintas provincias, muchas personas comenzarán el día tomando caña con ruda en ayunas, un ritual que, según la creencia popular, ayuda a alejar los males del invierno, atraer la salud y comenzar el mes con buena energía.

La costumbre nació en el nordeste argentino y, con el paso de los años, se extendió a buena parte del país, convirtiéndose en una práctica que mezcla saberes ancestrales, medicina popular y creencias transmitidas de generación en generación.

Por qué se toma caña con ruda el 1° de agosto

El ritual está asociado a un antiguo refrán que dice: "Julio los prepara y agosto se los lleva".

La frase hace referencia a que agosto era considerado históricamente uno de los meses más difíciles del año, cuando las enfermedades respiratorias y otros problemas de salud se hacían sentir con mayor fuerza. Frente a esa creencia, tomar caña con ruda se convirtió en un gesto simbólico para pedir protección, fortaleza y bienestar durante el resto del invierno.

En el noroeste argentino, además, la fecha coincide con las celebraciones dedicadas a la Pachamama, donde se realizan ofrendas de alimentos y bebidas como muestra de agradecimiento y pedido de prosperidad. En muchas familias ambas tradiciones conviven hasta la actualidad.

Cómo se realiza el ritual

La forma más difundida indica que la bebida debe tomarse en ayunas durante la mañana del 1° de agosto.

La tradición recomienda:

Beber tres sorbos seguidos o una copita completa.

No haber ingerido alimentos previamente.

Si no puede hacerse el 1° de agosto, existe la costumbre de tomarla hasta el 15 de agosto, siempre que sea ofrecida por alguien que ya cumplió el ritual el primer día del mes.

Cada familia suele sumar sus propias costumbres, como compartir un brindis, agradecer o expresar buenos deseos para el año.

Cómo se prepara la caña con ruda

La receta tradicional requiere tiempo. La preparación consiste en colocar hojas o pequeñas ramas de ruda macho dentro de un frasco de vidrio con caña o licor de caña y dejarla macerar durante al menos un mes.

Generalmente, quienes siguen la tradición comienzan la preparación a principios de julio para que la bebida esté lista el 1° de agosto.

Actualmente también puede conseguirse elaborada por productores artesanales y comercios especializados.

Una tradición que sigue viva

Más allá de las creencias personales o de la ausencia de evidencia científica sobre sus efectos, la caña con ruda continúa ocupando un lugar importante dentro del patrimonio cultural argentino.

Para muchas personas representa un momento de encuentro, memoria y continuidad de costumbres heredadas de padres y abuelos, manteniendo vigente un ritual que atraviesa generaciones cada vez que comienza agosto.

O.P.