Sierra Colorada finaliza su temporada de invierno, pero continúa con propuestas durante todo el año

Sierra Colorada transita los últimos días de su temporada invernal 2026. Este viernes, sábado y domingo serán las últimas jornadas para disfrutar de las actividades propias de la época fría antes del cierre oficial.

Daniel Aillapán, referente de Cabalgatas Pein Mawiza, agradeció a todas las familias que visitaron el lugar durante estos meses y acompañaron la propuesta turística.

“Estamos terminando una temporada más. Agradecemos a toda la gente que vino. La nieve recién llegó en julio, porque durante junio prácticamente no tuvimos”, expresó.

Ubicada a 17 kilómetros de Trevelin, Sierra Colorada, Comunidad Ancestral Mapuche, es un destino que combina el paisaje cordillerano con actividades vinculadas al turismo rural y de montaña.

Durante el invierno, la nieve permite desarrollar propuestas como esquí de travesía y juegos recreativos, mientras que en otras épocas del año continúan alternativas como cabalgatas, trekking, senderos y recorridos para descubrir el entorno.

Desde Cabalgatas Pein Mawiza señalaron que la finalización de la temporada invernal no implica el cierre del emprendimiento, ya que trabajan durante primavera, verano y otoño con distintas experiencias adaptadas a cada momento del año.

Si este sábado o domingo estás buscando una opción para disfrutar de la cordillera, Sierra Colorada es una alternativa para conocer, recorrer y vivir una experiencia diferente en contacto con la montaña.