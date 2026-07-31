Provincia refuerza la atención en salud perinatal en Chubut

En el marco del proceso de jerarquización del sistema sanitario público; el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, trabaja en el fortalecimiento de la atención en salud perinatal en toda la provincia.

En ese sentido, el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, presidió en el Hospital de Alta Complejidad de Trelew “María Humphreys” una reunión con representantes de la Fundación Perez Companc.

Durante el encuentro, del que también formaron parte referentes de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, se compartieron los avances del trabajo conjunto desarrollado en el marco de la estrategia “Perinatal 360”, y se presentaron los principales logros alcanzados en capacitación, liderazgo, fortalecimiento de equipos e implementación de estrategias de mejora continua en las maternidades de Chubut.

Articulación estratégica

Por otro lado, se firmó el acuerdo específico con la Fundación Larguía, aliada técnica de la Fundación Perez Companc, consolidando una alianza estratégica que tiene como objetivo fortalecer las capacidades del sistema de salud para implementar, sostener y escalar políticas públicas de calidad en salud perinatal.

De ese modo, el trabajo articulado con destacadas entidades nacionales reafirma el compromiso de la Provincia de Chubut con una atención perinatal cada vez más segura, humanizada y basada en evidencia, fortaleciendo las capacidades de los equipos de salud y promoviendo mejores resultados para las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias.

Participantes

En la reunión, el titular de la cartera sanitaria provincial, Sergio Wisky, estuvo acompañado por las referentes de la Fundación Perez Companc, Milagros Landaburu y Mercedes Fonseca; la directora Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva; y los jefes de los Departamentos Provinciales de Perinatología, Diego Moguilansky, de Salud del Niño, Mariana Contin, y de Adolescencia, Paula Otero.

R.G