-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
31 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia refuerza la atención en salud perinatal en Chubut

El secretario de Salud encabezó un encuentro con representantes de la Fundación Perez Companc. Se implementan diferentes estrategias de calidad y mejora continua en las maternidades de todo el territorio chubutense.  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del proceso de jerarquización del sistema sanitario público; el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, trabaja en el fortalecimiento de la atención en salud perinatal en toda la provincia. 

 

En ese sentido, el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, presidió en el Hospital de Alta Complejidad de Trelew “María Humphreys” una reunión con representantes de la Fundación Perez Companc. 

 

Durante el encuentro, del que también formaron parte referentes de la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, se compartieron los avances del trabajo conjunto desarrollado en el marco de la estrategia “Perinatal 360”, y se presentaron los principales logros alcanzados en capacitación, liderazgo, fortalecimiento de equipos e implementación de estrategias de mejora continua en las maternidades de Chubut. 

 

Articulación estratégica

 

Por otro lado, se firmó el acuerdo específico con la Fundación Larguía, aliada técnica de la Fundación Perez Companc, consolidando una alianza estratégica que tiene como objetivo fortalecer las capacidades del sistema de salud para implementar, sostener y escalar políticas públicas de calidad en salud perinatal. 

 

De ese modo, el trabajo articulado con destacadas entidades nacionales reafirma el compromiso de la Provincia de Chubut con una atención perinatal cada vez más segura, humanizada y basada en evidencia, fortaleciendo las capacidades de los equipos de salud y promoviendo mejores resultados para las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias.

 

Participantes

 

En la reunión, el titular de la cartera sanitaria provincial, Sergio Wisky, estuvo acompañado por las referentes de la Fundación Perez Companc, Milagros Landaburu y Mercedes Fonseca; la directora Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva; y los jefes de los Departamentos Provinciales de Perinatología, Diego Moguilansky, de Salud del Niño, Mariana Contin, y de Adolescencia, Paula Otero.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s en Esquel?
2
 Tragedia en la Ruta 260: falleció un trabajador de Vialidad al desbarrancarse la motoniveladora
3
 La Ruta 40 sigue cerrada por un enorme derrumbe
4
 Si entrás a El Bolsón, desde agosto estos descuidos pueden salirte muy caros
5
 Esta tarde habrá sirenas, bocinas y aplausos y no será por una emergencia
1
 Helena Rico Galeano, con la camiseta del Club Andino Esquel al Mundial de Escalada en Italia
2
 Provincia refuerza la atención en salud perinatal en Chubut
3
 Caso Perejil: la Justicia rechazó nuevos planteos y acordaron trasladar al perro a un refugio
4
 Taccetta confirmó gestiones para instalar una antena de telefonía que mejore la conectividad en Valle Chico
5
 “La Trochita” confirmó el programa de salidas para agosto
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -