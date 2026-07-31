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Por Redacción Red43

Visibilidad reducida por niebla en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin

Vialidad advierte por visibilidad reducida entre Esquel y Trevelin debido a bancos de niebla. Además, se registran heladas y sectores con barro en las rutas de acceso a la región.
Por Redacción Red43

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Las autoridades de tránsito emitieron una advertencia para los conductores que transitan por la Ruta Nacional 259 en el tramo que une Esquel con Trevelin, debido a la presencia de densos bancos de niebla que reducen de manera significativa la visibilidad en la calzada. Se solicita circular con extrema precaución, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia entre vehículos.

 

Asimismo, los partes diarios emitidos este viernes 31 de julio por Vialidad Nacional y la Administración Vial Provincial detallan que la acumulación de humedad y las bajas temperaturas generan sectores con escarcha y heladas en los accesos a las localidades cordilleranas.

 

En la misma Ruta 259, el tramo que conecta Trevelin con el límite internacional con Chile presenta calzada con barro y agua, banquinas inestables y presencia de equipos viales trabajando en la zona. Por su parte, la Ruta Nacional 40, en el trayecto de Esquel hacia Tecka y hacia El Bolsón, registra calzada húmeda por riego con sal, heladas e intervalos de neblina, por lo que se exige transitar con precaución.

 

En lo que respecta a las rutas y accesos provinciales en torno a Esquel, el camino a la Laguna La Zeta (Ruta A27) y la ruta A10 de acceso a La Hoya presentan calzada no pavimentada con presencia de heladas. En tanto, las rutas hacia la zona de Parque Nacional Los Alerces, Villa Futalaufquen (RP71) y los empalmes hacia la zona cordillerana continúan transitables pero con la recomendación de extremar los cuidados por sectores de hielo.

 

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