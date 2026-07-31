¿Cómo inscribirse al Programa Piloto de Manejo de Bosques Comunales en Esquel?

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Espacios Verdes y en conjunto con la Mesa de Trabajo Forestal de Bosques Comunales, convoca a personas físicas y jurídicas vinculadas a la actividad forestal a participar del Programa Piloto de Manejo de Bosques Comunales.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas en el marco de la Ordenanza N.º 133/2026, mediante la cual se creó la Mesa de Trabajo Forestal de Bosques Comunales, con el objetivo de promover un manejo responsable y sustentable de estos espacios.

La convocatoria tiene como finalidad otorgar permisos de trabajo para la ejecución de intervenciones de manejo forestal en parcelas definidas por la Municipalidad. El programa busca reducir la carga de combustibles vegetales, fortalecer las acciones de prevención de incendios forestales, fomentar el aprovechamiento sustentable de los productos y subproductos forestales y contribuir al desarrollo del sector forestal local.

Como modalidad de retribución, quienes resulten adjudicatarios de los permisos podrán realizar el aprovechamiento de los productos y subproductos forestales obtenidos a partir de las intervenciones autorizadas.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el jueves 6 de agosto a las 10 horas. Las Bases y Condiciones pueden descargarse a través del documento publicado por la Municipalidad en el sitio web oficial www.esquel.gob.ar/manejo-de-bosques-comunales/

Para consultas e informes, los interesados podrán acercarse a la Subsecretaría de Espacios Verdes, ubicada en Chacabuco 55, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas.