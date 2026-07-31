-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 31 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Coop 16LuzCorteEsquel
31 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Sin luz por dos horas y media: las calles afectadas en Esquel este viernes

La Cooperativa 16 de Octubre anunció un corte de luz programado para este viernes en Esquel. Afectará a un sector delimitado de la ciudad de 10:00 a 12:30 por trabajos en líneas de media tensión. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre comunicó que este viernes 31 de julio se llevará a cabo una interrupción programada del servicio eléctrico en la ciudad de Esquel. El corte se extenderá durante la mañana, en la franja horaria comprendida entre las 10:00 y las 12:30.

 

Según precisó la entidad, la suspensión temporal del suministro responderá a la necesidad de concretar tareas de mantenimiento preventivo. Asimismo, durante la jornada el personal técnico procederá a la instalación de nuevos elementos de maniobra en las líneas de media tensión urbana.

 

El sector alcanzado por la medida comprende el perímetro delimitado entre la calle Lezana y Bernardo José Monteagudo, desde la Avenida Holdich hasta Maestro Tamburini. Se solicita a los residentes y comerciantes de la zona afectada tomar las prevenciones correspondientes mientras se ejecuten los trabajos en la red.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así están las rutas y caminos tras la intensa nevada de este jueves
2
 Siete vidas cambiaron en julio gracias a la donación de órganos en el Hospital de Esquel
3
 Atención Esquel: este viernes habrá un corte de luz que afectará a un sector de la ciudad
4
 Tragedia en la Ruta 260: falleció un trabajador de Vialidad al desbarrancarse la motoniveladora
5
 ¿Se cancelan los vuelos? La nieve y la baja visibilidad complican las operaciones en Esquel
1
 Ciclo de charlas sobre la Laguna La Zeta: de la historia geológica al cuidado ambiental
2
 Estrategia, dados y comunidad: llega un torneo de "Catan" a Paprika
3
 Desesperada búsqueda de un famoso alpinista perdido tras una avalancha en la montaña más alta del mundo
4
 Santilli pidió la renuncia de Villarruel tras sus críticas a Milei
5
 ¿YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s en Esquel?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -