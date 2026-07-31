Sin luz por dos horas y media: las calles afectadas en Esquel este viernes

La Cooperativa 16 de Octubre comunicó que este viernes 31 de julio se llevará a cabo una interrupción programada del servicio eléctrico en la ciudad de Esquel. El corte se extenderá durante la mañana, en la franja horaria comprendida entre las 10:00 y las 12:30.

Según precisó la entidad, la suspensión temporal del suministro responderá a la necesidad de concretar tareas de mantenimiento preventivo. Asimismo, durante la jornada el personal técnico procederá a la instalación de nuevos elementos de maniobra en las líneas de media tensión urbana.

El sector alcanzado por la medida comprende el perímetro delimitado entre la calle Lezana y Bernardo José Monteagudo, desde la Avenida Holdich hasta Maestro Tamburini. Se solicita a los residentes y comerciantes de la zona afectada tomar las prevenciones correspondientes mientras se ejecuten los trabajos en la red.

EBW