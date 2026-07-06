Decomisaron piezas de guanaco y ñandú en un control en la Ruta 26

Durante un control preventivo de rutina realizado el domingo por la tarde en la Ruta Nacional 26, el personal policial interceptó un vehículo y descubrió que transportaba fauna silvestre de forma ilegal. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 18:30 a la altura del kilómetro 60, a unos 70 kilómetros del casco urbano de Comodoro Rivadavia.

Al inspeccionar un Ford Fiesta, los agentes de la División Seguridad Rural constataron que en el interior del baúl se trasladaban cuatro piezas de animales silvestres. En detalle, se trataba de tres ejemplares de guanaco y uno de ñandú patagónico. Los ocupantes del rodado no contaban con la correspondiente autorización de caza ni con el permiso del propietario del campo de donde habrían extraído las piezas.

Ante esta situación, las autoridades policiales labraron un acta por infracción a la ley provincial de fauna silvestre. En el hecho tomó intervención la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut, bajo la supervisión de su director, Fernando Bersano. Finalmente, se dispuso la destrucción total de los elementos decomisados mediante su incineración.

EBW