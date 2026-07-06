Chubut Deportes fortaleció el desarrollo del Newcom con una capacitación en Gualjaina

Con el objetivo de continuar impulsando el crecimiento del Newcom en la región y promover la actividad física como un hábito saludable para las personas mayores, el Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, llevó adelante una capacitación destinada a jugadores, entrenadores y referentes deportivos de Gualjaina y la zona.

La propuesta estuvo a cargo del capacitador Félix Grenier, quien resaltó el compromiso y la participación de quienes asistieron al gimnasio municipal durante las dos jornadas de trabajo, en las que se abordaron contenidos teóricos y prácticos para fortalecer el desarrollo de la disciplina.

La capacitación comenzó el viernes con un espacio dedicado al reglamento y a los fundamentos técnicos del juego. El sábado, en tanto, las actividades estuvieron orientadas a los aspectos tácticos, el entrenamiento en cancha y la corrección de diferentes situaciones de juego.

"El newcom es un deporte que ha crecido muchísimo en los últimos años. Si bien la mayoría conoce el reglamento, siempre surgen consultas y estas instancias de capacitación permiten perfeccionar conceptos, mejorar el juego y seguir fortaleciendo la disciplina", expresó Grenier.

Además del crecimiento deportivo, el Newcom se ha consolidado como una actividad fundamental para promover la movilidad, mejora la coordinación y la condición física. Además, fortalece los vínculos sociales y contribuye al bienestar integral y a una mejor calidad de vida de las personas mayores.

El Gerente Regional de Chubut Deportes, Lucas De Godos, acompañó la capacitación y agradeció el acompañamiento del municipio de Gualjaina. Además, destacó el compromiso de Félix Grenier para compartir sus conocimientos, así como el entusiasmo demostrado por los participantes, remarcando la importancia de continuar generando este tipo de espacios de formación que fortalecen el deporte en toda la provincia.