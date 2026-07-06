Esquel: cine, estrenos y actividades para todo julio

La subsecretaria de Cultura de Esquel, Sonia Baliente, destacó la gran convocatoria en este inicio de la temporada del Cine Municipal y adelantó una agenda cargada de propuestas para las vacaciones de invierno.

“Como ustedes saben, arrancó el cine municipal este fin de semana con una muy buena cantidad de público, más de 200 personas el sábado y el domingo, eso es muy interesante", comentó.

Y adelantó: "Ahora que empiezan las vacaciones de invierno tenemos programación en el cine a partir del 9 de julio: jueves, viernes, sábado, lunes, martes. Todo julio va a tener programación de cine bastante intensa, ya vienen los estrenos tan esperados como Toy Story, Minions y también va a estar Scary Movie, así que realmente estamos muy contentas de poder reactivar este cine municipal.”

Baliente también subrayó que la oferta cultural se extiende más allá del cine: “También en la ciudad va a haber otros espacios para las infancias, tanto en el cine auditorio, donde hay algunos shows de teatro, como también un festival de títeres y de teatro que se realiza de forma independiente con los espacios culturales de la ciudad, así que es un mes para que las familias puedan disfrutar de Esquel junto a sus hijas y sus hijos y también para que el turismo tenga una opción más en todo julio para realizar actividades.”

En ese sentido, remarcó la importancia de la articulación de propuestas en la ciudad: “Realmente es notable la organización de diferentes instancias para las infancias, al igual que el área de deportes, así que bueno, es para aprovechar para poder informarse, recurrir a los medios de difusión, a las redes sociales de la municipalidad para enterarse de toda esta movida de julio.”

R.G