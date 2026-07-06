El Melipal se transforma en un gran espacio de recreación para estas vacaciones de invierno

La directora de Cultura de Esquel, Cecilia Antón, anunció la programación especial que se llevará adelante durante las vacaciones de invierno en el Centro Cultural Melipal, con una amplia oferta destinada a las infancias y sus familias.

“Estamos por aquí para comentarles sobre las actividades que tenemos para el receso invernal, vacaciones de invierno. Empezamos por las actividades que hay acá en Melipal. Tenemos el espacio de infancias que va a estar sucediendo a partir del 10 de julio, los tres fines de semana de vacaciones: 10, 11, 12, el 17, 18, 19 y 24, 25 y 26.”

Según explicó, se trata de un espacio pensado para la recreación y el encuentro familiar. “El espacio propone un lugar donde pueden recrearse las infancias de entre 3 y 10 años, acompañadas de sus familias, es un espacio para que vengan a estar refugiados en un lugar con varias propuestas. Vamos a tener varios rincones temáticos, uno de ellos va a ser de libros, biblioteca, que va a estar acompañado por la Biblioteca Municipal y por la Biblioteca Popular Tolkeyen. Vamos a tener un espacio que propone el Museo Histórico, además vamos a tener un lugar donde van a estar dispuestos juegos libres de artes plásticas, de juegos de mesa, una zona de shows de circo, de títeres, de música.”

La propuesta también incluirá talleres y actividades artísticas. “Y después va a estar participando TAMFI con propuestas de talleres artísticos para este rango etario y otros hacedores más. Y por último lo que propone el espacio es cine gratuito, proyecciones de películas los lunes y los miércoles a las 5 de la tarde. El espacio, como les dije, sucede estos tres fines de semana, desde las 16 a las 19 horas.”

Finalmente, Antón detalló la distribución de los espacios dentro del complejo cultural. “Esto acá en Melipal, la mayoría de las cosas van a suceder en el patio de producción, que es el espacio que está ingresando desde la Plaza del Cielo, y alguna que otra propuesta va a suceder en la Sala Walter Cristiani, pero sí, toda esa parte va a ser en Melipal”.

R.G