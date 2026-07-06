Provincia participó de un encuentro para fortalecer la prevención y capacidad de respuesta ante incendios

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, participó de una jornada de trabajo de la Mesa Local de Planificación de Evacuación y Gestión del Riesgo, un espacio interinstitucional orientado a fortalecer la preparación, prevención y capacidad de respuesta ante incendios.

Del encuentro desarrollado en el Parque Nacional Los Alerces, el Ejecutivo Provincial estuvo representado por la Delegación Las Golondrinas de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Allí, los equipos técnicos y representantes de los distintos organismos abordaron aspectos estratégicos vinculados a la gestión integral del riesgo.

Estos espacios de articulación resultan fundamentales para construir estrategias conjuntas que permitan anticiparse a situaciones de emergencia, optimizar la coordinación entre las instituciones involucradas y fortalecer la seguridad de las comunidades.

Ejes estratégicos

Entre los principales ejes de trabajo se destacaron la evaluación y definición de vías de acceso para vehículos de emergencia, la planificación de rutas de evacuación, el análisis de posibles escenarios de riesgo, la identificación de sectores con mayor vulnerabilidad y de áreas con mayor carga de vegetación, el relevamiento de reservas de agua disponibles para el combate de incendios y la coordinación de protocolos para eventuales cortes sectorizados del servicio eléctrico.

Participaron de la reunión representantes de Protección Civil Municipal, concejales, el Parque Nacional Lago Puelo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección General de Servicios Públicos de Energía, Tránsito Municipal y la Delegación Las Golondrinas, reafirmando el compromiso conjunto con la prevención, la gestión del riesgo y el resguardo de la población.

R.G