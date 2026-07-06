Esquel prepara la segunda edición del Cross Nocturno

El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Esquel, Hernán Maciel, anunció la realización de la segunda edición del Cross Nocturno cuyo recorrido asciende hasta el Cerro La Cruz. Esta competencia se desarrollará el sábado 18 de julio en el marco de las vacaciones de invierno.

“Estamos acá en el Centro Melipal para informar que el sábado 18 de julio vamos a estar desarrollando la segunda edición del Cross Nocturno camino de Cerro La Cruz, una carrera en pareja de running que el año pasado tuvo mucha convocatoria, la verdad es muy lindo que en las vacaciones de invierno se desarrolle un evento deportivo.”

Maciel destacó además el origen de la propuesta y su impacto en el centro de la ciudad: “Este evento surgió el año pasado para llevar una propuesta a cada uno de los locales comerciales de nuestra ciudad en plenas vacaciones de invierno, que tengan algo los turistas que poder ver en el pleno centro de la ciudad, en Rivadavia y 25 de mayo, así que la verdad que muy contento con que podamos desarrollar la segunda edición este año, recordamos que las inscripciones van a estar abiertas a partir del día de hoy a través del link en la página de la Secretaría de Deportes o bien en la página de la Municipalidad.”

La competencia contará con dos modalidades: “Va a haber dos circuitos, un circuito totalmente promocional de 5 kilómetros y un circuito de 10 kilómetros para la parte competitiva.”

Maciel destacó el acompañamiento de la comunidad: “Pedimos la solidaridad de todos los vecinos del barrio Ceferino que la verdad que el acompañamiento el año pasado fue increíble, toda la gente saliendo a las veredas a alentar a cada uno de los competidores, así que le volvemos a hacer la invitación para que este año estén alentando a cada uno de los participantes que quieran asomarse a este desafío.”

La largada será a las 19:30 y se requerirá equipamiento específico: “Recordamos que es obligatorio el uso de linternas frontales, el abrigo por esta época del año, así que que disfruten porque la verdad que es un evento muy lindo en nuestra ciudad que ya llegó para quedarse.”

Sobre los tiempos estimados, agregó: “El año pasado preveíamos un circuito de una hora y media más o menos pero ya en una hora los primeros ya pudieron subir hasta arriba y bajar, el circuito promocional también calculamos unos 45 minutos por la época y tardaron media hora, así que este año nos manejamos más o menos con ese tiempo.”

Finalmente, el director de Deportes de Esquel, Diego Galmes, destacó la importancia de la competencia: “Bueno esta es una carrera que ya tiene la segunda edición, la verdad que es muy importante para la ciudad de Esquel poder estar acompañando a todos los corredores y generar eventos deportivos para ellos, es la primera carrera nocturna que vamos a tener en el año, la verdad que nos pone muy contentos.”

Galmes brindó detalles sobre la inscripción: "El circuito corto sale $20.000 y el circuito largo $40.000".

Además, agregó: “Se hace una inscripción digital, ahí cargamos todos los datos, la entrega de los números y demás se va a hacer el día anterior, el viernes en la Residencia Deportiva... la premiación va a ser del primero al tercero por cada categoría.”

R.G