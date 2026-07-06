Seguridad vial: se retiraron de la vía pública a 51 conductores alcoholizados durante el fin de semana

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el fin de semana.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7650 vehículos, realizó 4.351 test de alcoholemia y retiró a 51 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

Se llevaron a cabo controles de fiscalización y prevención sobre el ingreso a la ciudad capital por Ruta Provincial Nº 7, Ruta Nacional Nº 25 y en el casco urbano. Además, se realizaron controles de alcoholemia en los ingresos a Playa Unión y Puerto Rawson por el Puente El Elsa.

En este caso se verificaron 950 vehículos en circulación, se realizaron 533 test de alcoholemia, 6 conductores en estado de ebriedad fueron retirados de la vía pública y se labraron 15 infracciones.

Trelew

En Trelew, los operativos de fiscalización se efectuaron en distintos puntos del casco urbano y la periferia de la ciudad, como también en Ruta Nacional Nº 3 en el ingreso sur y en el ingreso norte. Además, se efectuaron diversos controles sobre la Ruta Nacional N° 25 camino a Gaiman.

En total, fueron verificados 1.086 vehículos, se realizaron 771 test de alcoholemia y se detectaron 7 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, fueron registradas 13 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y no hubo retenciones vehiculares.

Gaiman

Se controlaron 37 vehículos, con 24 test de alcoholemia sin registrar positivos.

Puerto Madryn

Se controlaron 227 vehículos, se efectuaron 26 test de alcoholemia detectando 4 casos positivos, se comprobaron 4 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 3 vehículos.

Comodoro Rivadavia

Los operativos en Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo en el casco céntrico, como así también en distintos puntos de la periferia -en el acceso oeste de la ciudad por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur por Ruta Nacional Nº 3.

Se controlaron 1.945 vehículos, se realizaron 1.273 test de alcoholemia y se detectaron 25 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se labraron 53 actas de infracción y se retuvieron 6 vehículos.

Rada Tilly

Se verificaron 280 vehículos, se llevaron a cabo 112 alcoholemias, no se registraron positivos y se labró un acta de infracción.

Camarones

Se controlaron 35 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo con un total de 772 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 252 test de alcoholemia, se detectaron 3 positivos, se labraron 18 infracciones y se retuvieron 2 vehículos.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.187 vehículos, se realizaron 1.187 test de alcoholemia y se detectaron 5 conductores en estado de ebriedad y se labraron 20 infracciones.

Trevelin

Se controlaron 223 vehículos, se efectuaron 141 test de alcoholemia detectando un caso positivo. Asimismo, se labraron 9 actas de infracción y se retuvieron 7 rodados.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 108 vehículos y no se labraron infracciones. En Paso de Indios, se controlaron 29 vehículos y no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

En Gobernador Costa, se verificaron 156 vehículos, se labró un acta de infracción y se retuvo un rodado.

En Río Pico, se controlaron 290 vehículos, no se detectaron casos positivos y se labraron 2 infracciones.

En Tecka, se controlaron 325 rodados, se realizaron 32 test de alcoholemia sin registrar positivos y se labró un acta de infracción.