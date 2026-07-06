Jinetes: se define el padrón oficial para el Campeonato Provincial de Doma

Los jinetes de Chubut entraron en la recta final para regularizar su situación de cara a la temporada de montas. El próximo viernes 10 de julio cerrará de forma definitiva la inscripción para el Registro Provincial de Jinetes, una base de datos inédita en el territorio provincial que busca identificar, supervisar y formalizar a todos aquellos que participan en festivales y competencias de destreza criolla.

No se trata de un trámite optativo: estar formalmente dentro de este padrón será una condición obligatoria y excluyente para quienes aspiren a competir en el Campeonato Provincial de Doma 2026. Este certamen, según confirmaron las autoridades de la Subsecretaría de Cultura, constará de cuatro fechas clave distribuidas a lo largo del segundo semestre del año y definirá la delegación que representará a Chubut en el emblemático Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en su edición 2027.

Cómo funciona y qué cambia para los jinetes

La medida alcanza a toda persona mayor de edad —o legalmente habilitada— que participe activamente montando o domando caballos en espectáculos públicos. Al concretar el trámite, que se gestiona bajo la órbita de Cultura provincial, cada jinete obtendrá un número único de identificación y una credencial oficial que lo acreditará como “Jinete Registrado de Doma de la Provincia del Chubut”.

Más allá de la habilitación para competir en las fechas oficiales o eventos respaldados por el Estado, el objetivo detrás de este censo gaucho es consolidar un registro formal de las trayectorias de los montadores locales. A su vez, el sistema busca abrir canales para futuras asistencias técnicas, capacitaciones y programas de promoción cultural enfocados en las tradiciones del ámbito rural patagónico.

Seguridad y cuidado de los animales

Un punto central en la reglamentación del registro apunta a las condiciones en las que se desarrollan los espectáculos de jineteada. La normativa vigente exige el cumplimiento estricto de las pautas de bienestar animal y el trato digno hacia los equinos, además de fijar estándares rigurosos en materia de seguridad para los propios montadores, regulando desde el uso de la indumentaria adecuada hasta los aperos tradicionales permitidos en cada categoría.

Los interesados en formar parte de las competencias de este año y resguardar su posibilidad de clasificar al certamen nacional tienen tiempo hasta el viernes 10 de julio inclusive para completar sus datos a través del formulario digital habilitado: https://forms.gle/S85SgPGx7WTgzaue6

F.P