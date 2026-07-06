Boom del Turismo Aventura: más de 45 aspirantes rindieron en simultáneo

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, llevó adelante las mesas de exámenes teóricos correspondientes a distintas actividades de Turismo Aventura, desarrolladas de manera simultánea en Puerto Madryn, Esquel y Rada Tilly.

Las evaluaciones se realizaron para las actividades de senderismo, mountain bike, kayak y todoterreno, con la participación de 45 aspirantes que avanzan en el proceso de certificación de idoneidad. El objetivo de realizar los exámenes de manera simultánea es abarcar la mayor cantidad de regiones de todo el territorio, incluyendo Península Valdés y Valle Inferior del Río Chubut, el Corredor de los Andes y la región Senguer-San Jorge.

Se trata de un hecho significativo, ya que es la primera vez que esa cantidad de aspirantes rinde las evaluaciones para obtener su certificación, reflejando el crecimiento sostenido de la actividad y el interés por profesionalizar el sector. Esta instancia, desarrollada de manera unificada en las distintas regiones de la provincia, forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas para fortalecer la calidad, la seguridad y el profesionalismo de las actividades de turismo aventura, garantizando estándares comunes para el desarrollo de cada disciplina.

El incremento en la cantidad de aspirantes está directamente relacionado con el trabajo que viene realizando el Gobierno del Chubut en la reglamentación de las distintas actividades de turismo alternativo y el impulso a nuevos segmentos turísticos. Este proceso favorece la profesionalización de los prestadores, el crecimiento del registro de operadores habilitados y la ampliación de la oferta turística en todo el territorio provincial.

En los próximos días se llevarán adelante las instancias de evaluación práctica para cada una de las disciplinas, completando así el proceso de certificación de competencias. Las jornadas contaron con el acompañamiento de la Universidad del Chubut, la Dirección Municipal de Turismo de Comodoro Rivadavia y la Secretaría de Deportes y Turismo de Rada Tilly.

EBW